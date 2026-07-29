Orange Maroc mise sur Smart Message Plus pour digitaliser les entreprises

Les entreprises marocaines disposent désormais d’une nouvelle solution pour moderniser leur relation client. Orange Maroc renforce son partenariat avec Infobip afin de lancer Smart Message Plus, une plateforme enrichie qui centralise les échanges avec les clients et facilite la gestion des communications sur plusieurs canaux digitaux.

Cette évolution répond à un besoin croissant des entreprises marocaines, confrontées à des consommateurs qui attendent des réponses rapides, des interactions personnalisées et une continuité de service, quel que soit le canal utilisé. L’objectif est de simplifier la gestion de la relation client tout en améliorant l’expérience utilisateur grâce à une approche omnicanale.

Reposant sur les technologies CPaaS et SaaS d’Infobip, Smart Message Plus permet d’intégrer dans une même plateforme des canaux tels que WhatsApp, l’e-mail et les réseaux sociaux. Les entreprises peuvent ainsi piloter l’ensemble de leurs campagnes, automatiser leurs échanges et suivre les conversations en temps réel depuis une interface unique.

Cette nouvelle offre vise plusieurs secteurs clés de l’économie marocaine, notamment la banque, les services financiers, le commerce, la distribution, la santé et l’éducation. Elle permet de gérer de nombreux cas d’usage, parmi lesquels les notifications transactionnelles, les campagnes marketing personnalisées, le suivi des commandes, les rappels automatiques ou encore l’assistance client.

Pour Orange Maroc, cette initiative s’inscrit dans une stratégie qui dépasse les services de connectivité traditionnels. L’opérateur entend accompagner les entreprises dans leur transformation numérique en leur proposant des solutions capables d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de renforcer la qualité des interactions avec leurs clients.

De son côté, Infobip apporte son expertise internationale dans les communications cloud afin d’enrichir la plateforme avec des fonctionnalités avancées d’automatisation et d’intelligence artificielle. Ces technologies permettent d’analyser les parcours clients, de personnaliser les échanges à grande échelle et d’optimiser les performances des campagnes de communication.

L’évolution de Smart Message Plus illustre la montée en puissance des plateformes de communication unifiées au Maroc. Face à l’accélération de la digitalisation des entreprises, les solutions intégrant messagerie, automatisation et intelligence artificielle deviennent un levier stratégique pour améliorer la fidélisation, renforcer l’engagement des clients et accompagner la croissance des organisations dans un environnement de plus en plus numérique.