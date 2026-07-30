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CAN féminine : Rabat affiche complet pour le derby Maroc-Algérie

Par Rédaction

L’engouement autour des Lionnes de l’Atlas ne cesse de grandir. Le derby entre le Maroc et l’Algérie, programmé ce jeudi 30 juillet au stade Moulay El Hassan de Rabat dans le cadre de la deuxième journée de la CAN féminine Maroc 2026, se disputera devant des tribunes combles.

Toutes les places disponibles ont trouvé preneur plusieurs heures avant le coup d’envoi. Les supporters marocains sont attendus en très grand nombre pour pousser la sélection nationale dans une rencontre qui pourrait déjà ouvrir la voie vers les quarts de finale.

Le Maroc aborde cette affiche en confiance après son succès convaincant face au Kenya lors de la première journée. Une nouvelle victoire permettrait aux joueuses de Jorge Vilda de consolider leur première place dans le groupe A et de se rapprocher d’une qualification avant même la dernière journée.

En face, l’Algérie arrive également avec des ambitions après une entrée réussie dans le tournoi. Ce derby maghrébin s’annonce ainsi comme l’un des rendez-vous majeurs de la phase de groupes, avec une forte rivalité sportive et un enjeu important pour les deux sélections.

L’ambiance promet d’être électrique dans l’enceinte de Rabat, où les Lionnes de l’Atlas pourront compter sur un soutien massif du public marocain. La mobilisation des supporters confirme l’intérêt croissant pour le football féminin au Maroc, quelques années après les performances historiques de la sélection sur la scène continentale.

Le coup d’envoi de cette confrontation très attendue sera donné à 21h00 au stade Moulay El Hassan de Rabat.

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