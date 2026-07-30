WestJet prépare ses opérations face au risque d’une grève du personnel navigant

La compagnie aérienne canadienne WestJet a franchi une nouvelle étape dans ses négociations avec le syndicat représentant son personnel de cabine en émettant un avis de lock-out de 72 heures, en réponse à un préavis de grève déposé par les représentants des employés.

Selon la direction de l’entreprise, cette procédure n’entraîne pas immédiatement une interruption des vols. Les discussions entre WestJet et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) se poursuivent, avec l’objectif de parvenir à un accord avant toute perturbation des opérations.

Le directeur général du groupe WestJet, Alexis von Hoensbroech, a indiqué que cette décision visait avant tout à préserver la stabilité du réseau aérien et à limiter les conséquences pour les voyageurs, les équipages et les appareils. Il a également réaffirmé la volonté de la compagnie de poursuivre les négociations afin de conclure une entente durable offrant des améliorations au personnel de cabine tout en restant compatible avec les objectifs de l’entreprise.

À défaut d’accord, un arrêt de travail pourrait intervenir à partir du 2 août. En prévision de ce scénario, WestJet annonce la mise en place de mesures destinées à réduire les désagréments pour ses clients.

La compagnie prévoit notamment d’ajuster de manière anticipée son programme de vols afin d’informer les passagers le plus tôt possible des éventuelles modifications ou annulations. Une politique d’échange et d’annulation flexible est également proposée aux voyageurs ayant réservé un vol entre le 30 juillet et le 4 août 2026.

WestJet précise que les passagers concernés par une annulation ou un retard important pourront bénéficier d’un remboursement ou d’un réacheminement, selon leur situation. Les clients ayant réservé directement auprès de la compagnie seront informés par courrier électronique, tandis que ceux ayant effectué leur réservation via une agence de voyages devront contacter leur intermédiaire.

Fondée en 1996, WestJet est aujourd’hui l’un des principaux transporteurs aériens du Canada. Depuis l’intégration de Sunwing, le groupe exploite près de 200 appareils et dessert plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie, tout en employant plus de 14 000 collaborateurs.