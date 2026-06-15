Le CRSH met à l’honneur les jeunes chercheurs lors d’un concours national à Montréal

Les finalistes du concours « J’ai une histoire à raconter » du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) se retrouveront le 16 juin à Montréal pour présenter leurs travaux devant un jury de spécialistes à l’occasion de la conférence annuelle de Science Writers and Communicators of Canada.

Organisé pour une 13e année consécutive, ce concours invite les étudiantes et étudiants du postsecondaire à démontrer, en trois minutes ou en 300 mots maximum, comment la recherche en sciences humaines contribue concrètement à améliorer la société, à mieux comprendre les défis contemporains et à préparer l’avenir.

Les participantes et participants retenus devront défendre leurs projets devant un jury chargé d’évaluer la qualité de leur récit, leur capacité à vulgariser la recherche et l’impact potentiel de leurs travaux. Les gagnantes et gagnants seront dévoilés par Tara Lapointe, vice-présidente de la Direction de la stratégie, des communications et du rendement du CRSH.

Au-delà de la compétition, l’événement vise à rapprocher la recherche universitaire du grand public en mettant en lumière des projets financés par le CRSH qui abordent des enjeux sociaux, économiques, culturels et technologiques touchant directement les citoyens.

La cérémonie se déroulera le 16 juin 2026 de 10 h 30 à 12 h (heure de l’Est) au Plaza Centre-Ville de Montréal, dans le cadre de l’une des principales rencontres canadiennes consacrées à la communication scientifique.