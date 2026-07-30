Finance au Maroc : un système solide sous surveillance renforcée

Le système financier du Maroc a démontré une forte capacité de résistance en 2025, porté par une croissance économique de 4,9 %, une inflation limitée à 0,8 % et des établissements financiers affichant des niveaux de capitalisation supérieurs aux exigences réglementaires. C’est le principal constat du dernier Rapport sur la stabilité financière publié conjointement par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Malgré ces indicateurs favorables, les trois institutions appellent à la vigilance face à plusieurs facteurs de risque. L’endettement des ménages et des entreprises, la concentration du crédit bancaire, les déséquilibres des régimes de retraite et les nouveaux risques technologiques figurent parmi les principaux défis identifiés pour les prochaines années.

L’économie marocaine a principalement été soutenue par la demande intérieure et par une forte progression de l’investissement, tandis que les exportations ont continué de croître. Les recettes touristiques ont atteint des niveaux élevés, tout comme les transferts des Marocains résidant à l’étranger et les investissements directs étrangers. En revanche, le déficit commercial s’est accentué, entraînant un doublement du déficit du compte courant par rapport à l’année précédente.

Le rapport met également en évidence une hausse marquée de l’endettement des ménages, qui atteint 456 milliards de dirhams, soit son rythme de progression le plus élevé depuis plus d’une décennie. Les créances en souffrance restent supérieures à 10 %, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, illustrant une fragilité persistante malgré le contexte économique favorable.

Du côté des entreprises, la dette bancaire et obligataire dépasse désormais 780 milliards de dirhams. Les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’hôtellerie, du BTP et de l’agriculture continuent d’afficher des taux de sinistralité relativement élevés, même si les banques ont enregistré une nette amélioration de leur rentabilité grâce à la progression du crédit et à la baisse du coût du risque.

Les autorités soulignent également une forte concentration des engagements bancaires envers les grands emprunteurs. Ces derniers représentent désormais près de 630 milliards de dirhams, un niveau considéré comme l’un des principaux points de vigilance pour la stabilité du secteur bancaire. Les tests de résistance réalisés par Bank Al-Maghrib montrent toutefois que les banques marocaines conserveraient des ratios de solvabilité supérieurs aux minima réglementaires, même dans des scénarios économiques particulièrement défavorables.

Le rapport attire aussi l’attention sur la situation des régimes de retraite. En 2025, les cotisations n’ont pas suffi à couvrir les prestations versées, générant un déficit technique de plus de 2,3 milliards de dirhams. Les autorités estiment qu’une réforme structurelle demeure indispensable afin de préserver l’équilibre financier du système sur le long terme.

Enfin, les marchés financiers ont poursuivi leur dynamique avec une progression de plus de 27 % de l’indice MASI et une forte hausse des levées de capitaux. Les autorités poursuivent parallèlement plusieurs réformes destinées à moderniser le secteur financier marocain, notamment dans les domaines de la supervision bancaire, des marchés de capitaux, des crypto-actifs et des assurances fondées sur les risques.