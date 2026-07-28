iCAUR choisit Auto Hall pour s’implanter sur le marché marocain

Auto Hall élargit son portefeuille de marques avec l’arrivée d’iCAUR, un constructeur international spécialisé dans les SUV intelligents et électrifiés. Grâce à un accord de distribution exclusif, le groupe marocain sera chargé d’introduire et de développer la marque sur le marché national à travers sa filiale Auto Hall Luxury Motors.

Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans la stratégie de diversification du distributeur, qui cherche à accompagner l’évolution des attentes des automobilistes marocains. Avec iCAUR, Auto Hall cible un segment en pleine croissance, porté par la demande pour des véhicules combinant technologies avancées, électrification et identité stylistique marquée.

Le lancement commercial de la marque sera organisé progressivement. Les modèles destinés au Maroc, les premières concessions ainsi que le calendrier de commercialisation seront dévoilés dans les prochains mois.

Pour Achraf Hajjaji, Directeur Général du Groupe Auto Hall, ce partenariat traduit l’ambition du groupe de proposer des marques capables d’apporter une nouvelle expérience de mobilité. L’intégration d’iCAUR marque également l’entrée d’Auto Hall sur le segment premium avec une offre reposant sur un design distinctif et des solutions technologiques de nouvelle génération.

De son côté, Ronna Luo, CEO d’iCAUR International, souligne que le Maroc constitue un marché à fort potentiel grâce à une clientèle de plus en plus sensible au design automobile, à la connectivité et aux nouvelles motorisations. La marque entend s’appuyer sur l’expérience commerciale d’Auto Hall pour construire une présence durable dans le Royaume.

Au-delà de la commercialisation des véhicules, les deux partenaires prévoient de développer un dispositif complet destiné à accompagner les futurs clients. Celui-ci comprendra un réseau de distribution dédié, des espaces de démonstration, des essais de véhicules ainsi que des services après-vente répondant aux standards internationaux de la marque.

iCAUR développe une gamme de SUV conçus pour répondre aux nouveaux usages de la mobilité. Son catalogue réunit des modèles 100 % électriques ainsi que des véhicules REEV, une technologie associant propulsion électrique et prolongateur d’autonomie afin d’offrir davantage de flexibilité aux conducteurs.

La marque revendique une identité inspirée de l’univers des véhicules d’aventure, avec des lignes robustes et une approche centrée sur le confort, la connectivité et les technologies embarquées. Son positionnement vise une clientèle urbaine à la recherche de véhicules au caractère affirmé sans renoncer aux performances environnementales.

Selon Yassine Benmassi, Directeur Général d’Auto Hall Luxury Motors, cette nouvelle offre répond aux attentes d’un marché marocain en pleine évolution, où les automobilistes recherchent des SUV capables d’associer style, polyvalence et innovations technologiques.

L’implantation d’iCAUR bénéficie également du soutien industriel du groupe Chery, auquel appartient la marque. Présent sur de nombreux marchés internationaux, le constructeur investit dans le développement de plateformes dédiées aux véhicules électrifiés, aux systèmes intelligents d’aide à la conduite et aux nouvelles technologies automobiles.