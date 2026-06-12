Stellar AfricaGold met en avant les résultats prometteurs de Tichka Est au Maroc

Le projet aurifère marocain Tichka Est continue de gagner en visibilité au sein du portefeuille de la société canadienne Stellar AfricaGold. L’entreprise a annoncé l’adoption d’un régime de publication financière semestrielle au Canada tout en soulignant les avancées enregistrées sur son actif le plus stratégique au Maroc.

Cotée à la TSX Venture Exchange sous le symbole SPX, la société a choisi de rejoindre un dispositif réglementaire canadien permettant à certaines entreprises en croissance de remplacer les rapports trimestriels par des publications semestrielles. Cette évolution vise à réduire les coûts administratifs et à réallouer davantage de ressources vers les activités d’exploration et de développement.

Dans ce nouveau cadre, Stellar AfricaGold ne publiera plus de rapport intermédiaire pour certaines périodes de l’exercice en cours, tout en maintenant ses états financiers annuels audités ainsi que ses rapports financiers semestriels. La société restera soumise aux obligations canadiennes d’information continue concernant tout événement susceptible d’avoir un impact significatif sur ses activités.

Au Maroc, l’attention se concentre sur le projet Tichka Est, présenté comme l’actif le plus avancé du groupe. La société a récemment annoncé un résultat particulièrement remarquable avec un échantillon de roche affichant une teneur de 218,15 grammes d’or par tonne entre les zones A et B du périmètre d’exploration. Ce résultat renforce l’intérêt porté à ce projet situé dans une région reconnue pour son potentiel minier.

Le portefeuille africain de Stellar AfricaGold demeure aujourd’hui centré sur deux pays : le Maroc et la Côte d’Ivoire. Tandis que Tichka Est constitue la priorité du groupe dans le Royaume, la société poursuit également ses travaux sur le projet de Zuénoula en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un partenariat avec MetalsGrove CDI Pty Ltd.

Basée à Vancouver, la compagnie dispose également d’une présence opérationnelle à Marrakech, illustrant son engagement dans le développement de ses activités minières au Maroc. Cette implantation locale accompagne les efforts de la société pour faire progresser l’exploration de Tichka Est, considéré comme l’un des projets aurifères les plus prometteurs de son portefeuille africain.