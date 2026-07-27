Bank of Africa mise sur la proximité pour fidéliser les Marocains du monde

À Tanger, Bank of Africa a réuni ses clients marocains résidant à l’étranger lors d’une soirée organisée dans le cadre de sa campagne estivale 2026. Placée sous le thème « Partout, le Maroc est en nous », cette initiative illustre la volonté du groupe bancaire de renforcer sa relation avec les MRE en misant sur la dimension culturelle autant que sur les services financiers.

Devenue un rendez-vous annuel, cette rencontre s’inscrit dans une tournée qui parcourt plusieurs villes du Royaume durant la saison estivale. Après une première étape à Agadir, l’événement s’est installé à Tanger avant de poursuivre son itinéraire vers Nador.

La soirée a été rythmée par des prestations musicales mettant en valeur la richesse du patrimoine marocain. Gastronomie, hospitalité et traditions étaient également au cœur de cette initiative, pensée pour offrir aux Marocains du monde un moment de retrouvailles avec leur culture et leur pays d’origine.

Selon les responsables de Bank of Africa, cette démarche dépasse le cadre d’une simple opération de communication. L’objectif est de créer une relation de proximité durable avec cette clientèle stratégique, tout en répondant à ses attentes à travers un accompagnement personnalisé et des services adaptés aux besoins des MRE.

Le groupe souligne également l’importance d’impliquer les nouvelles générations de Marocains établis à l’étranger. En associant les familles à ces événements, la banque entend transmettre aux plus jeunes les valeurs, les traditions et l’identité culturelle du Royaume.

Bank Al Karam, la banque participative affiliée au groupe, a également pris part à cette rencontre. Ses responsables estiment que ces échanges contribuent à renforcer les liens de confiance avec les clients et facilitent le développement de relations durables entre les différentes entités du groupe bancaire et les Marocains du monde.

Les participants ont salué une initiative qui favorise les échanges dans une ambiance conviviale. Pour de nombreux MRE présents, cette soirée a représenté une occasion de partager un moment en famille tout en retrouvant une partie de l’identité marocaine qui les unit, quel que soit leur pays de résidence.

À travers cette tournée estivale, Bank of Africa poursuit ainsi sa stratégie de proximité avec les Marocains du monde, en plaçant les valeurs humaines, le patrimoine culturel et le sentiment d’appartenance au cœur de sa relation avec cette clientèle.