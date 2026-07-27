Maroc domine le Kenya et lance parfaitement sa CAN féminine 2026

Le Maroc a idéalement commencé la Coupe d’Afrique des nations féminine Maroc-2026 en s’imposant avec autorité face au Kenya (4-0), dimanche soir au Stade Moulay El Hassan de Rabat. Les Lionnes de l’Atlas prennent ainsi les commandes du groupe A après une prestation solide, marquée par une grande maîtrise collective et une efficacité offensive.

Dès les premières minutes, les joueuses de Jorge Vilda ont installé leur domination en multipliant les offensives. Malgré une alerte rapidement écartée par la gardienne Khadija Er-Rmichi, les Marocaines ont pris le contrôle du rythme grâce à leur pressing et à leur qualité technique.

La récompense est arrivée à la 19e minute lorsque Sakina Ouzraoui a transformé une passe de Yasmin Mrabet pour ouvrir le score. Ce premier but a libéré les Lionnes de l’Atlas, qui ont rapidement accentué leur avance avant la pause. Maryame Atiq a inscrit le deuxième but de la tête sur un corner parfaitement exécuté, avant qu’Ibtissam Jraidi ne porte le score à 3-0 quelques minutes plus tard.

Au retour des vestiaires, le Maroc n’a laissé aucune chance à son adversaire. Ibtissam Jraidi s’est offert un doublé dès le début de la seconde période, portant le score à 4-0 et mettant définitivement fin aux espoirs kényans.

Malgré l’absence de la capitaine Ghizlane Chebbak au coup d’envoi, les Lionnes de l’Atlas ont continué à dominer les débats jusqu’au coup de sifflet final. Leur organisation défensive, leur maîtrise du ballon et leur capacité à créer des occasions ont confirmé leurs ambitions dans cette édition disputée à domicile.

Ce large succès permet au Maroc d’aborder la suite de la compétition avec confiance. Les Lionnes retrouveront le Stade Moulay El Hassan jeudi pour un rendez-vous très attendu face à l’Algérie, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A. Une victoire pourrait déjà les rapprocher d’une qualification pour la phase à élimination directe.