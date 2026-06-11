Money Mart accélère son expansion au Canada avec son retour à Terre-Neuve

Après plusieurs années d’absence, Money Mart signe son retour à Terre-Neuve-et-Labrador avec l’ouverture d’une nouvelle agence à St. John’s. Cette implantation permet à l’entreprise spécialisée dans les services financiers alternatifs d’être désormais présente dans l’ensemble des dix provinces canadiennes, renforçant ainsi son réseau qui dépasse les 360 points de service à travers le pays.

Située sur Kenmount Road, la nouvelle succursale marque une étape importante dans la stratégie de croissance du groupe. L’entreprise entend répondre à une demande croissante pour des solutions financières rapides et accessibles, notamment dans les régions où les services bancaires traditionnels ne couvrent pas toujours l’ensemble des besoins quotidiens des consommateurs.

L’établissement propose une large gamme de prestations, allant des prêts personnels de courte ou longue durée à l’encaissement de chèques, en passant par les transferts internationaux d’argent, les cartes prépayées et les services de change. L’un des principaux arguments avancés par l’entreprise reste la rapidité de traitement, avec des fonds pouvant être mis à disposition immédiatement pour les clients admissibles.

Cette ouverture est également l’occasion pour Money Mart de dévoiler un nouveau concept de succursale. Le site de St. John’s a été conçu autour d’une approche davantage centrée sur l’expérience client, avec des espaces plus modernes, des zones de consultation privées et un environnement pensé pour offrir davantage de confort et de confidentialité.

Selon la direction de l’entreprise, cette nouvelle génération d’agences reflète l’évolution des attentes des consommateurs qui recherchent à la fois la rapidité des services financiers numériques et l’accompagnement humain lorsqu’ils doivent prendre des décisions liées à leur budget ou à leurs besoins de financement.

Fondée il y a plus de quarante ans, Money Mart poursuit ainsi son développement dans un secteur en pleine transformation. Face à la digitalisation croissante des services financiers, l’entreprise mise sur une stratégie hybride combinant présence physique, outils numériques et services instantanés afin de toucher une clientèle plus large.

Le retour à Terre-Neuve-et-Labrador permet également au groupe de combler l’une des dernières zones où sa présence était limitée. Cette expansion confirme la volonté de l’entreprise de renforcer sa couverture nationale tout en modernisant progressivement son réseau de distribution.

Avec cette nouvelle implantation, Money Mart poursuit sa montée en puissance sur le marché nord-américain et affiche son ambition de rendre ses services financiers accessibles à un plus grand nombre de consommateurs, quel que soit leur lieu de résidence.