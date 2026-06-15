Air Transat inaugure une liaison directe entre Montréal et Agadir

L’aéroport Al Massira d’Agadir a accueilli ce week-end un vol symbolique pour le tourisme marocain. La compagnie aérienne canadienne Air Transat a lancé sa première liaison directe entre Montréal et Agadir, renforçant ainsi les connexions entre le Royaume et l’un de ses marchés touristiques les plus dynamiques en Amérique du Nord.

Le premier appareil a atterri avec 194 passagers à son bord, marquant l’ouverture officielle de cette nouvelle route aérienne. Programmée chaque vendredi, la liaison relie les deux villes en 7 heures et 15 minutes et vise à répondre à la demande croissante des voyageurs canadiens, notamment de la communauté marocaine établie au Québec.

Cette nouvelle desserte devrait contribuer à renforcer l’attractivité touristique de la région de Souss-Massa en facilitant l’accès direct à Agadir, devenue l’une des destinations phares du littoral atlantique marocain. Les professionnels du secteur anticipent un impact positif sur l’activité hôtelière, les services touristiques et l’économie locale, grâce à une augmentation attendue du nombre de visiteurs en provenance du Canada.

L’ouverture de cette ligne s’inscrit également dans la stratégie nationale visant à diversifier les marchés émetteurs de touristes et à réduire la dépendance à la saisonnalité. En offrant un accès direct à Agadir, les acteurs du tourisme espèrent favoriser une meilleure répartition des flux de visiteurs sur l’ensemble du territoire.

Le marché canadien continue d’afficher une progression soutenue pour la destination Maroc. Avec plus de 174 000 visiteurs enregistrés en provenance du Canada à fin août 2025, soit une hausse de 29 % sur un an, ce pays figure désormais parmi les marchés prioritaires ciblés par l’Office National Marocain du Tourisme dans sa stratégie de développement international.