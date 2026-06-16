Le Maroc veut peser dans les règles mondiales de l’IA militaire

Alors que l’intelligence artificielle transforme rapidement les équilibres géopolitiques et les doctrines de défense à travers le monde, le Maroc renforce sa présence dans les discussions internationales visant à encadrer l’utilisation de ces technologies sensibles.

À Genève, le Royaume a réuni diplomates, experts en sécurité, représentants d’organisations internationales et spécialistes du désarmement autour d’un débat consacré aux défis posés par l’essor de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire. L’initiative intervient dans un contexte marqué par la multiplication des systèmes autonomes, l’automatisation croissante des opérations de défense et les interrogations grandissantes sur la place de l’humain dans les processus de décision.

À travers cette rencontre organisée dans le cadre des travaux des Nations Unies, le Maroc a mis en avant une vision qui cherche à concilier innovation technologique et responsabilité internationale. L’enjeu dépasse désormais la seule dimension technique : il s’agit de définir les garde-fous capables d’empêcher que les avancées de l’IA ne deviennent une source d’instabilité ou de risques pour la sécurité mondiale.

Les discussions ont porté sur plusieurs questions devenues centrales dans les forums internationaux : la transparence des systèmes intelligents, la fiabilité des données utilisées par les algorithmes, la protection contre les biais technologiques et le maintien d’un contrôle humain effectif sur les décisions critiques.

La position défendue par le Royaume repose sur l’idée que l’intelligence artificielle peut contribuer à améliorer les capacités opérationnelles, renforcer l’analyse stratégique et soutenir la protection des forces, à condition qu’elle demeure intégrée dans un cadre normatif strict. Cette approche privilégie une gouvernance articulée autour de la sécurité des données, du respect des chaînes de commandement et de la responsabilité humaine dans les prises de décision.

La question est d’autant plus sensible que plusieurs puissances investissent massivement dans les technologies militaires autonomes. Les institutions internationales cherchent ainsi à éviter l’apparition d’un vide réglementaire qui pourrait favoriser des usages incontrôlés ou contraires au droit international humanitaire.

Les représentants de la Francophonie, des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge ainsi que plusieurs partenaires internationaux ont insisté sur la nécessité d’une coopération accrue pour élaborer des normes communes. Tous ont souligné que l’IA représente à la fois une opportunité majeure pour la sécurité et un facteur potentiel de nouveaux risques si son développement n’est pas accompagné de mécanismes de contrôle adaptés.

En prenant l’initiative d’un tel dialogue, le Maroc confirme sa volonté de participer activement à la construction des futures règles internationales encadrant les technologies émergentes. Une ambition qui s’inscrit dans une stratégie plus large de positionnement du Royaume sur les grands enjeux liés au numérique, à l’innovation et à la gouvernance mondiale.