Sebta : Pedro Sanchez évoque une incursion de navires marocains

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a confirmé des incidents impliquant des navires de la Marine royale marocaine dans les eaux revendiquées par l’Espagne au large de Sebta. Les faits évoqués remontent à la crise migratoire survenue à la fin du mois de juillet, selon des déclarations rapportées lundi par la télévision publique espagnole TVE.

Le chef du gouvernement espagnol a toutefois minimisé la portée de ces incidents, les présentant comme des événements isolés. Il a également insisté sur l’importance des relations entre Madrid et Rabat, alors que les deux pays entretiennent une coopération étroite sur plusieurs dossiers stratégiques.

Selon le quotidien espagnol El País, qui cite des sources anonymes, au moins une frégate et plusieurs patrouilleurs marocains auraient navigué dans les eaux considérées comme souveraines par l’Espagne sans autorisation préalable.

Ces informations interviennent dans le sillage d’une importante crise migratoire à Sebta, marquée par l’arrivée massive de migrants à la frontière à la fin du mois de juillet. L’article de L’Économiste évoque plus de 72 000 entrées, sans préciser davantage les circonstances ni la période exacte retenue pour ce chiffre.

Au-delà de l’incident maritime, les déclarations de Pedro Sanchez mettent en lumière la sensibilité des questions de sécurité autour de Sebta. La gestion des frontières, les flux migratoires et les relations bilatérales restent des sujets majeurs pour les deux pays.

La décision du Premier ministre espagnol de qualifier ces faits d’isolés, tout en soulignant l’importance du partenariat avec le Maroc, traduit une volonté de ne pas laisser cet épisode occulter l’ensemble de la relation entre Rabat et Madrid.

Aucune précision supplémentaire sur les circonstances exactes des mouvements navals ou sur d’éventuelles mesures prises à la suite de ces incidents n’est rapportée dans les éléments disponibles.