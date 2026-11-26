Le Maroc accélère la construction de son industrie de défense. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) annonce la mobilisation de ses fédérations industrielles et de ses entreprises membres pour accompagner le développement de cette filière stratégique.

L’objectif est de faire émerger un écosystème industriel national capable de répondre progressivement aux besoins des Forces Armées Royales, tout en développant des capacités de production destinées aux marchés internationaux.

Cette mobilisation du secteur privé intervient après la signature, le 25 novembre 2026 à Rabat, de deux conventions-cadres présidées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan. Ces accords portent sur le financement de la feuille de route nationale et sur l’implication des acteurs privés et financiers dans sa mise en œuvre.

Le chantier bénéficie déjà d’un engagement financier important. Près de 22 milliards de dirhams ont été mobilisés pour accompagner le déploiement de cette stratégie, selon Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), chargé de sa mise en œuvre.

Les ambitions affichées sont considérables. À terme, le Maroc vise un chiffre d’affaires annuel d’au moins 50 milliards de dirhams pour cette industrie. Plus de 65 % de cette activité devrait être orientée vers l’exportation. Le programme prévoit également la création d’au moins 50 000 emplois directs et indirects.

Autre objectif majeur : assurer localement 40 % des besoins des Forces Armées Royales. Cette ambition suppose le développement de compétences industrielles dans plusieurs domaines, notamment les équipements militaires, les systèmes technologiques, l’électronique spécialisée et les solutions de sécurité.

La CGEM souhaite notamment reproduire certains facteurs de réussite des secteurs automobile et aéronautique. Le patronat entend accorder une place importante aux capitaux marocains et aux petites et moyennes entreprises industrielles. L’enjeu est de ne pas limiter cette nouvelle filière à l’implantation de grands groupes étrangers, mais de favoriser l’émergence de fournisseurs et de sous-traitants nationaux.

Cette stratégie s’inscrit également dans une transformation plus large du modèle d’investissement au Maroc. Le Royaume ambitionne de porter la contribution de l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement national à l’horizon 2035, contre un tiers pour l’investissement public.

Pour les entreprises marocaines, l’industrie de défense pourrait ainsi ouvrir un nouveau marché à forte valeur technologique. Elle représente aussi une occasion de renforcer la souveraineté industrielle du pays, de développer les compétences locales et de positionner le Maroc sur des segments plus spécialisés des chaînes de valeur internationales.