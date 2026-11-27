Le Maroc consolide sa position dans les chaînes internationales de production aéronautique. Le groupe français Figeac Aéro va bénéficier d’un financement de 15 millions d’euros accordé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Cet investissement doit soutenir le développement de ses activités industrielles au Maroc et en Tunisie.

Annoncé le 23 novembre 2026, ce financement permettra notamment l’acquisition de nouvelles machines, l’augmentation des capacités de production et la modernisation des installations. Le groupe entend ainsi répondre à la demande croissante de composants destinés à l’aviation commerciale et au secteur de la défense.

Au Maroc, Figeac Aéro dispose d’un site industriel stratégique qui emploie près de 1.000 personnes. Ses installations comprennent notamment une unité de production de 4.000 m², inaugurée pour accompagner les besoins industriels d’Airbus. Cette implantation figure parmi les principales bases du groupe sur le continent africain.

Spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques de précision et de sous-ensembles aéronautiques, l’entreprise occupe une place dans une chaîne de valeur où les exigences technologiques, la qualité et la fiabilité des approvisionnements sont déterminantes.

L’intervention de la BERD ne se limitera toutefois pas au financement des équipements. Une partie du programme sera consacrée au renforcement des fournisseurs locaux. L’objectif est d’améliorer leurs procédés de fabrication, leur productivité et leurs systèmes de contrôle qualité afin de faciliter leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement internationales.

Cette dimension présente un intérêt particulier pour l’écosystème aéronautique marocain. Le développement de grands donneurs d’ordre ne suffit pas à construire une industrie compétitive. La montée en compétence des sous-traitants locaux constitue également un levier essentiel pour augmenter la valeur ajoutée produite dans le Royaume.

Le programme comporte par ailleurs un volet consacré à l’accès des femmes aux métiers techniques de l’aéronautique. Les Pays-Bas apporteront une contribution de 200.000 euros à travers le partenariat HIPCA, destinée notamment à financer l’expertise technique au bénéfice des fournisseurs marocains et tunisiens.

Ce nouvel engagement financier intervient alors que le Maroc cherche à renforcer ses capacités industrielles et à attirer davantage d’investissements dans les métiers aéronautiques à forte technicité. La progression de la sous-traitance locale et l’intégration de nouveaux fournisseurs constituent des enjeux majeurs pour accompagner cette ambition.