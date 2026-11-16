Mohamed Hassan Bensalah prépare la prise de contrôle totale du Groupe Le Matin

Mohamed Hassan Bensalah a engagé les démarches pour prendre le contrôle total du Groupe Le Matin. Le Conseil de la concurrence a publié, le 12 novembre, la notification officielle du projet d’acquisition. L’homme d’affaires marocain souhaite racheter l’intégralité du capital et des droits de vote des sociétés qui détiennent le groupe de presse.

L’opération concerne quatre holdings : Word Publishing, Word Distribution, Word Advertising et Word Printing. Ces sociétés contrôlent conjointement la Société Nouvelle Maroc Soir, maison mère du Groupe Le Matin. Les tiers intéressés disposent jusqu’au 23 novembre pour présenter leurs observations auprès du Conseil de la concurrence.

Président de Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah réalise cette opération à titre personnel et en son nom propre. Elle ne sera donc pas portée directement par le groupe Holmarcom, actif notamment dans la banque, l’assurance, l’agroalimentaire et la logistique.

Le périmètre du rachat comprend plusieurs activités. Le Groupe Le Matin édite les quotidiens Le Matin et Assahra Al Maghribia. Il exploite également des plateformes d’information numériques et supervise la chaîne Matin TV.

Les activités publicitaires font aussi partie de l’opération. Elles couvrent la commercialisation des espaces sur les supports du groupe ainsi que la publication des annonces légales et administratives.

Le dossier inclut également Les Imprimeries du Matin, implantées à Casablanca. Cette filiale ne travaille pas uniquement pour les publications du groupe. Elle réalise aussi des prestations pour des clients externes, notamment dans l’impression de manuels scolaires et parascolaires, de supports publicitaires et d’emballages en carton plat.

La transaction porte ainsi sur quatre métiers : la presse écrite, les médias numériques, la publicité et l’impression industrielle.

La Société Nouvelle Maroc Soir dispose d’un capital social de 282,4 millions de dirhams. Ce montant ne correspond pas à la valeur de la transaction. Le prix du rachat et les modalités de financement n’ont pas été communiqués.

Un accord en vue de cette acquisition avait été annoncé le 1er octobre dernier. Le projet prévoit notamment d’accélérer le développement numérique et international du groupe, tout en préservant son indépendance éditoriale.

La question de la gouvernance après le changement d’actionnariat reste à préciser. Les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle organisation ne sont pas encore détaillées.

La procédure devant le Conseil de la concurrence constitue désormais une étape importante avant la réalisation de l’opération. À ce stade, le projet n’est pas encore finalisé.