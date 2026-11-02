Sahara marocain : l’ONU engage le retrait de la MINURSO après 35 ans

Les Nations unies ont officiellement engagé le processus de liquidation de la MINURSO à partir du 1er novembre 2026. Cette décision intervient après la non-reconduction du mandat de la mission par le Conseil de sécurité. Elle ouvre une nouvelle étape dans le traitement du dossier du Sahara marocain au sein de l’organisation internationale.

Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé le lancement de cette phase technique. Elle prévoit notamment le rapatriement du matériel appartenant aux pays contributeurs et le transfert, la cession ou l’élimination des équipements des Nations unies, conformément aux procédures en vigueur.

Une équipe réduite du Département de l’appui opérationnel supervisera ces opérations. L’ONU appelle les différentes parties à coopérer afin de garantir un retrait organisé et rapide des installations et des équipements de la mission.

Déployée depuis 1991, la MINURSO aura ainsi marqué 35 années de présence dans la région. Sa mission consistait notamment à surveiller le cessez-le-feu et à contribuer à la création de conditions favorables à une solution politique au différend.

Dans sa déclaration, le Secrétaire général a salué le travail accompli par les personnels de la mission. Il a également rendu hommage aux vingt membres qui ont perdu la vie durant les 35 années de déploiement, ainsi qu’à son représentant spécial, Alexander Ivanko, pour sa gestion de la mission dans une période particulièrement difficile, notamment depuis la reprise des hostilités en 2020.

La fin des opérations de la MINURSO ne signifie toutefois pas un retrait complet des Nations unies du processus diplomatique. L’organisation affirme maintenir sa disponibilité pour accompagner les efforts de règlement pacifique.

L’Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, reste ainsi l’interlocuteur chargé de soutenir les discussions entre les parties. L’ONU réaffirme son engagement en faveur d’une solution politique juste et durable.

Pour le Maroc, cette évolution intervient à un moment important de la dynamique diplomatique autour du Sahara. Le Cabinet Royal a qualifié la non-reconduction du mandat de la MINURSO de pas significatif vers la clôture définitive du dossier aux Nations unies.

Cette nouvelle phase marque un changement dans le dispositif onusien, après plus de trois décennies de présence d’une mission de maintien de la paix. Elle place désormais les efforts diplomatiques au centre de la prochaine séquence internationale.