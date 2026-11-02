ActualitésMaroc

Sahara marocain : l’ONU engage le retrait de la MINURSO après 35 ans

Rédaction
Par Rédaction

Les Nations unies ont officiellement engagé le processus de liquidation de la MINURSO à partir du 1er novembre 2026. Cette décision intervient après la non-reconduction du mandat de la mission par le Conseil de sécurité. Elle ouvre une nouvelle étape dans le traitement du dossier du Sahara marocain au sein de l’organisation internationale.

Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé le lancement de cette phase technique. Elle prévoit notamment le rapatriement du matériel appartenant aux pays contributeurs et le transfert, la cession ou l’élimination des équipements des Nations unies, conformément aux procédures en vigueur.

Une équipe réduite du Département de l’appui opérationnel supervisera ces opérations. L’ONU appelle les différentes parties à coopérer afin de garantir un retrait organisé et rapide des installations et des équipements de la mission.

Déployée depuis 1991, la MINURSO aura ainsi marqué 35 années de présence dans la région. Sa mission consistait notamment à surveiller le cessez-le-feu et à contribuer à la création de conditions favorables à une solution politique au différend.

Dans sa déclaration, le Secrétaire général a salué le travail accompli par les personnels de la mission. Il a également rendu hommage aux vingt membres qui ont perdu la vie durant les 35 années de déploiement, ainsi qu’à son représentant spécial, Alexander Ivanko, pour sa gestion de la mission dans une période particulièrement difficile, notamment depuis la reprise des hostilités en 2020.

La fin des opérations de la MINURSO ne signifie toutefois pas un retrait complet des Nations unies du processus diplomatique. L’organisation affirme maintenir sa disponibilité pour accompagner les efforts de règlement pacifique.

L’Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, reste ainsi l’interlocuteur chargé de soutenir les discussions entre les parties. L’ONU réaffirme son engagement en faveur d’une solution politique juste et durable.

Pour le Maroc, cette évolution intervient à un moment important de la dynamique diplomatique autour du Sahara. Le Cabinet Royal a qualifié la non-reconduction du mandat de la MINURSO de pas significatif vers la clôture définitive du dossier aux Nations unies.

Cette nouvelle phase marque un changement dans le dispositif onusien, après plus de trois décennies de présence d’une mission de maintien de la paix. Elle place désormais les efforts diplomatiques au centre de la prochaine séquence internationale.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Laayoune Strengthens Medical Research Ties with US Institutions

Laayoune Strengthens Medical Research Ties with US Institutions

02/11/2026
Laayoune is expanding its role in Morocco’s medical research landscape through two new partnerships with American institutions, targeting specialist training, reproductive medicine and neonatal healthcare. The Faculty of Medicine and Pharmacy of Laayoune (FMPL), part of Ibn Zohr University, signed two memorandums of understanding on October 29 with Celenova Fertility and the Fetal Research Fund. […]
UM6P and Université Laval Join Forces on Cancer and Neuroscience Research

UM6P and Université Laval Join Forces on Cancer and Neuroscience Research

02/11/2026
Morocco is strengthening its position in biomedical research through a new scientific partnership between Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) and Canada’s Université Laval. The two institutions have signed agreements to expand academic cooperation and establish an international research laboratory dedicated to neuroscience, oncology and innovative therapeutic approaches. The agreements were signed on October 27, 2026, […]
Laprophan Targets Global Growth Ahead of Casablanca IPO

Laprophan Targets Global Growth Ahead of Casablanca IPO

30/10/2026
Moroccan pharmaceutical group Laprophan is preparing a major new phase of expansion, with plans to strengthen its industrial capabilities, pursue international acquisitions and expand its presence across global markets. Its upcoming listing on the Casablanca Stock Exchange is expected to provide fresh capital to support this strategy, including the planned acquisition of Polymedic. The company […]

Article précédent
Batteries électriques : le Maroc prépare une nouvelle filière de recyclage
Article suivant
Québec : une IA médicale affirme éviter les urgences à 70 % de ses utilisateurs

Articles similaires

Québec : une IA médicale affirme éviter les urgences à 70 % de ses utilisateurs

Québec : une IA médicale affirme éviter les urgences...

L'intelligence artificielle commence à transformer l'orientation des patients dans le système de santé québécois. Développé par Bonjour-santé,...
Batteries électriques : le Maroc prépare une nouvelle filière de recyclage

Batteries électriques : le Maroc prépare une nouvelle filière...

Le développement de l'industrie des batteries au Maroc impose désormais de nouvelles exigences en matière de collecte,...
Sahara marocain : un député britannique appelle à rallier le plan d’autonomie

Sahara marocain : un député britannique appelle à rallier...

Le règlement du différend autour du Sahara marocain doit désormais s'appuyer sur une solution politique réaliste. C'est...