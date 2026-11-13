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Douanes : le Maroc accélère sa transformation numérique avec l’UE

Rédaction
Par Rédaction

La modernisation des procédures douanières devient un nouvel axe stratégique du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne. Les deux partenaires veulent accélérer la dématérialisation des échanges commerciaux et renforcer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leurs administrations.

Cette orientation a été au centre de la 13e session du Comité de coopération douanière Maroc-UE, organisée vendredi 13 novembre à Rabat, au siège de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

La rencontre a réuni Mohammed Ezzahaoui, directeur général de l’ADII, l’ambassadeur de l’Union européenne au Maroc, Dimiter Tzantchev, ainsi que Matthias Petschke, représentant de la Commission européenne et directeur chargé des douanes au sein de la DG TAXUD.

Les discussions interviennent alors que les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Europe nécessitent des procédures toujours plus rapides et sécurisées. L’objectif consiste à réduire les contraintes administratives tout en maintenant des contrôles efficaces sur les marchandises.

La certification électronique de l’origine des produits a notamment occupé une place importante dans les travaux. Ce mécanisme permet de justifier la provenance des marchandises et de faciliter l’application des règles commerciales préférentielles entre les deux partenaires.

Sur ce volet, l’administration marocaine a annoncé être immédiatement prête à engager une dématérialisation complète des traitements liés à l’origine des marchandises. L’Union européenne poursuit également son propre chantier numérique, dont l’achèvement est prévu à la mi-2028.

Cette évolution pourrait faciliter les opérations des entreprises marocaines exportatrices. La réduction des documents papier et l’accélération des échanges de certificats représentent des enjeux importants pour les secteurs industriels, agricoles et agroalimentaires.

L’intelligence artificielle figure également parmi les nouvelles priorités de cette coopération. Rabat et Bruxelles souhaitent rapprocher leurs stratégies et leurs feuilles de route afin d’explorer les possibilités d’utilisation de ces technologies dans les opérations douanières.

L’IA pourrait notamment contribuer à améliorer l’analyse des données, la détection des anomalies et l’identification des risques liés aux flux commerciaux. Son intégration devra toutefois respecter les cadres réglementaires et les exigences de sécurité propres aux administrations publiques.

Les deux parties ont par ailleurs examiné l’application des protocoles encadrant les règles d’origine et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Les évolutions réglementaires intervenues depuis la précédente session ont également été abordées.

La rencontre a notamment enregistré la participation de représentants du ministère des Affaires étrangères et de Morocco Foodex, ainsi que des équipes marocaines et européennes basées à Bruxelles.

Pour le Maroc, cette coopération représente un enjeu qui dépasse la simple modernisation administrative. La fluidité du passage en douane, la traçabilité des produits et la fiabilité des certifications constituent des facteurs importants pour la compétitivité des exportateurs et l’attractivité économique du Royaume.

La digitalisation des douanes s’inscrit ainsi dans une transformation plus large des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Union européenne, son principal partenaire économique. L’intelligence artificielle pourrait progressivement prendre une place plus importante dans cette évolution.

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