Les Marocains renforcent leur présence dans l’immigration francophone au Canada. En 2025, le Royaume a enregistré davantage d’admissions à la résidence permanente que la France dans les provinces et territoires situés hors Québec. Une évolution qui confirme la place du Maroc parmi les principaux pays d’origine des nouveaux résidents francophones.

Selon le rapport annuel 2026 des autorités canadiennes, 2 615 ressortissants marocains ont obtenu la résidence permanente dans le cadre de l’immigration francophone hors Québec. Ce chiffre place le Maroc au troisième rang, devant la France, qui totalise 1 945 admissions. L’écart atteint ainsi 670 personnes, soit environ 34 % de plus pour le Royaume.

Le classement reste dominé par le Cameroun, avec 11 940 admissions. L’Algérie occupe la deuxième position avec 2 700 bénéficiaires. La Côte d’Ivoire complète le top 5 avec 1 730 admissions.

Ces résultats interviennent alors que le Canada cherche à renforcer le poids des communautés francophones dans les régions où le français reste minoritaire. Ottawa utilise notamment l’immigration comme levier pour soutenir leur développement démographique et préserver leur vitalité linguistique.

En 2025, le pays a ainsi accueilli 29 650 nouveaux résidents permanents francophones hors Québec. Ils représentent 8,9 % de l’ensemble des admissions dans ces territoires. Ce résultat dépasse l’objectif gouvernemental, fixé à 8,5 %.

L’immigration économique concentre l’essentiel de ces arrivées, avec 24 665 admissions. Le regroupement familial représente 2 390 personnes. Les réfugiés et les personnes protégées comptabilisent, pour leur part, 1 575 admissions.

Pour les candidats marocains, ces données mettent en lumière les possibilités offertes au-delà du Québec. Les provinces francophones ou bilingues disposent en effet de dispositifs d’immigration destinés à attirer des travailleurs qualifiés et à répondre aux besoins de leurs marchés de l’emploi.

La progression du Maroc dans ces statistiques illustre également la diversification des profils francophones qui choisissent le Canada. Elle confirme l’importance des liens linguistiques dans les parcours migratoires entre le Royaume et l’Amérique du Nord.