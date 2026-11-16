Francophonie : Fatima Zahra El Mansouri porte la voix du Maroc à Phnom Penh

Fatima Zahra El Mansouri représente le Roi Mohammed VI au 20e Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ouvert dimanche 15 novembre dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh.

La cheffe du gouvernement a été accueillie au Centre international de congrès et d’expositions Chroy Changvar par le Roi Norodom Sihamoni, la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, et le Premier ministre cambodgien Hun Manet, accompagné de son épouse.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le souverain cambodgien. Elle a notamment été marquée par les interventions du Premier ministre Hun Manet, du président français Emmanuel Macron et de Louise Mushikiwabo. Le Cambodge a également pris officiellement la présidence du Sommet.

Cette 20e édition se tient sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ». Les discussions portent notamment sur les conflits internationaux, la stabilité et le rôle de la coopération entre les pays membres.

Les travaux de Phnom Penh doivent également permettre d’examiner le bilan de l’OIF à un an de la fin de sa programmation 2024-2027. Les délégations sont appelées à se prononcer sur les prochaines orientations de l’organisation.

Plusieurs décisions sont attendues à l’issue de cette rencontre. Les participants doivent notamment adopter la Déclaration de Phnom Penh et différentes résolutions. L’élection du prochain Secrétaire général de la Francophonie, pour la période 2027-2030, figure également à l’ordre du jour.

Le choix du pays qui accueillera le 21e Sommet en 2028 sera aussi examiné.

Réunissant les représentants des 90 États et gouvernements membres, ce rendez-vous constitue la principale instance politique de la Francophonie. Il définit les orientations de l’organisation, adopte les textes communs et examine les demandes d’adhésion.