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Sahara : près de 130 pays soutiennent le plan marocain d’autonomie

Rédaction
Par Rédaction

Le plan d’autonomie proposé par le Maroc continue de recueillir des soutiens diplomatiques à travers plusieurs continents. Lors d’une séance plénière de l’Assemblée générale des Nations unies, mardi 10 novembre à New York, de nombreuses délégations ont renouvelé leur appui à l’initiative marocaine, présentée comme une base de négociation pour parvenir à un règlement politique du différend autour du Sahara.

Cette mobilisation intervient après le veto opposé par la Russie, le 30 octobre dernier, à un projet de résolution américain au Conseil de sécurité. Le texte avait obtenu 11 voix sur 15, sans pouvoir être adopté.

Les États-Unis ont regretté ce blocage. Leur ambassadeur auprès de l’ONU, Mike Waltz, a estimé que cette décision freinait les efforts diplomatiques engagés depuis l’adoption de la résolution 2797 en 2025. Washington a également réaffirmé son engagement à poursuivre les discussions avec les parties concernées et les Nations unies.

Plusieurs puissances européennes ont profité de cette réunion pour préciser leur position. La France a réitéré son soutien à une solution politique fondée sur la souveraineté marocaine. Son représentant, Jérôme Bonnafont, a défendu le plan d’autonomie comme une voie de négociation.

Le Royaume-Uni a également confirmé son appui à l’initiative présentée par Rabat en 2007. Londres considère cette proposition comme une base crédible et pragmatique pour les discussions.

Au nom de l’Union européenne et de plusieurs pays candidats, l’ambassadeur Stavros Lambrinidis a, pour sa part, soutenu les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel en faveur d’une reprise des négociations.

Le soutien s’est également exprimé au sein du monde arabe. Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe ont renouvelé leur position en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc. Le Bahreïn a notamment salué la dynamique internationale autour de l’initiative d’autonomie.

En Afrique, plusieurs délégations ont exprimé leur appui. La Sierra Leone, la Gambie, les Comores, Madagascar, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale figurent parmi les pays intervenus dans ce sens.

La représentante ivoirienne a notamment mis en avant les perspectives de gouvernance locale et les programmes de développement économique et social dans les provinces du Sud.

En Amérique latine, l’Équateur et le Guatemala ont également défendu la proposition marocaine. Les deux pays ont souligné son caractère réaliste et son potentiel dans la recherche d’une issue négociée.

Selon la représentante ivoirienne, près de 130 États soutiennent désormais le plan d’autonomie, dont trois membres permanents du Conseil de sécurité.

Cette séquence diplomatique intervient alors que la question du Sahara reste au centre des discussions aux Nations unies. Malgré les divergences au Conseil de sécurité, les prises de position exprimées à l’Assemblée générale témoignent de la place occupée par l’initiative marocaine dans les échanges internationaux sur ce dossier.

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