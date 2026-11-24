Le Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la prévention des risques. Le ministère de l’Intérieur prépare le lancement de MA-INDAR, un système national d’alerte mobile destiné à avertir rapidement les citoyens en cas de catastrophe ou de situation d’urgence.

Avant sa mise en service prévue en décembre 2026, le dispositif fait l’objet d’une série de tests sur le terrain. Les essais permettront de vérifier la capacité du système à transmettre des notifications aux téléphones situés dans les zones concernées.

MA-INDAR reposera notamment sur la technologie Cell Broadcast, qui permet de diffuser simultanément des messages aux téléphones compatibles présents dans un périmètre géographique déterminé. Les alertes pourront également être transmises par SMS. Elles seront accompagnées d’un signal sonore spécifique afin d’attirer immédiatement l’attention des utilisateurs.

Les notifications préciseront la nature du danger, son niveau de gravité, le délai probable avant sa survenue ainsi que les consignes de sécurité à respecter. L’objectif est de permettre aux autorités de communiquer rapidement avec les populations exposées, notamment lors d’événements nécessitant une intervention urgente.

Le calendrier des essais prévoit plusieurs opérations dans différentes provinces. Le 24 novembre, les tests auront lieu à Sidi Ayad, dans la province de Midelt, et à Azemmour, dans la province d’El Jadida, entre 11 h et 12 h. Une nouvelle répétition pourra être organisée le lendemain dans les mêmes zones.

Le 26 novembre, les opérations se poursuivront dans les provinces de Taourirt et de Khénifra, entre 11 h et 13 h, puis à El Hajeb et Ifrane, entre 14 h et 16 h.

Les autorités précisent que ces notifications sont exclusivement liées aux essais techniques. Leur réception ne signifie pas qu’un danger réel menace les habitants. Aucune intervention particulière n’est donc demandée aux personnes qui recevront ces messages.

Après cette phase d’expérimentation et l’évaluation des résultats, MA-INDAR devrait entrer en service en décembre 2026. Ce dispositif doit renforcer les capacités du Maroc en matière d’alerte précoce et améliorer la transmission des consignes de sécurité à la population.