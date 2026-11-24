À quelques heures du verdict attendu sur l’attribution de la CAN 2025, le différend entre le Maroc et le Sénégal connaît un nouveau rebondissement. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a officiellement saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) après un échange téléphonique présumé entre l’un des arbitres chargés du dossier et le président de la Fédération sénégalaise de football.

Selon des informations rapportées par RMC Sport et confirmées par Le Parisien, le juge allemand Ulrich Haas aurait échangé par téléphone, dimanche 22 novembre, avec Abdoulaye Faye, président de la Fédération sénégalaise. Cet échange aurait été porté à la connaissance de la partie marocaine, qui a décidé d’adresser un courrier officiel au TAS.

La FRMF estime que cet incident soulève de sérieuses questions sur l’indépendance et l’impartialité de la procédure. Le règlement du TAS interdit en effet les contacts privés et directs entre un membre de la formation arbitrale et l’une des parties concernées par un litige. La Fédération marocaine considère qu’un tel échange, s’il est établi, pourrait constituer un manquement grave et compromettre la régularité de la procédure.

La partie marocaine se réserve également la possibilité de déposer un recours et pourrait demander la récusation du juge concerné.

Ce nouvel épisode intervient alors que le TAS doit rendre sa décision sur l’issue de la finale disputée le 18 janvier 2026 entre le Maroc et le Sénégal. La rencontre avait été marquée par de fortes tensions après l’attribution d’un penalty au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire.

En signe de protestation, les joueurs sénégalais avaient momentanément quitté la pelouse avant de reprendre la rencontre. Brahim Diaz avait manqué son penalty, puis Pape Gueye avait inscrit le but de la victoire sénégalaise durant les prolongations.

La Confédération africaine de football (CAF) avait ensuite retiré le titre au Sénégal sur tapis vert, ouvrant la voie à une bataille juridique devant les instances sportives.

À la veille du verdict, la contestation marocaine porte désormais aussi sur les conditions dans lesquelles l’affaire est examinée. L’attention se concentre sur le respect des règles d’arbitrage et les garanties d’indépendance du Tribunal arbitral du sport.