Le Maroc lance sa campagne pour la CAN 2027 face au Gabon et au Lesotho

Le Maroc débutera sa campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027 avec deux rendez-vous rapprochés, face au Gabon puis au Lesotho, les 25 et 29 septembre prochains.

Pour son entrée en lice, la sélection nationale accueillera le Gabon au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 25 septembre à partir de 20h. La rencontre sera dirigée par l’arbitre sud-africain Abongile Tom.

Cette première affiche à domicile permettra aux Lions de l’Atlas de lancer leur parcours qualificatif devant leur public. Après cette rencontre, les hommes de la sélection marocaine devront rapidement se tourner vers leur deuxième déplacement.

Le 29 septembre, le Maroc prendra la direction de l’Afrique du Sud pour affronter le Lesotho au Toyota Stadium de Bloemfontein. Le coup d’envoi est prévu à 15h, heure locale. L’arbitrage de cette rencontre a été confié au Camerounais Abdou Abdel Mefire.

Avec seulement quatre jours entre les deux matchs, le calendrier impose une gestion rigoureuse du groupe. Le déplacement vers l’Afrique du Sud, la récupération des joueurs et les choix du staff seront autant de paramètres à prendre en compte dès le début de cette campagne.

Le Maroc aura ainsi l’occasion de prendre rapidement des points importants dans la course à la qualification. Un bon départ face au Gabon, suivi d’un résultat positif contre le Lesotho, permettrait aux Lions de l’Atlas de se placer dans une position favorable pour la suite des éliminatoires.