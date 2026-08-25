RER de Casablanca : GIDNA remporte deux marchés

Le projet de Réseau express régional (RER) de Casablanca franchit une nouvelle étape avec l’attribution des travaux de construction de neuf futures gares. L’Office national des chemins de fer (ONCF) a retenu l’entreprise marocaine GIDNA SARL pour deux lots représentant un montant cumulé de 470,72 millions de dirhams hors taxes.

Le premier marché, évalué à 214,52 millions de dirhams, concerne quatre gares : Mohammedia Facultés, Zenata Industrielle, Sidi Bernoussi et Aïn Sebaâ.

Le second lot, d’une valeur de 256,2 millions de dirhams, porte sur cinq autres infrastructures : Hay Mohammedia, Mers Sultan, Casa Oasis, Sidi Maârouf et Nouaceur Nouvelle Ville.

Les montants finalement attribués dépassent les estimations initiales de l’ONCF, qui étaient fixées à 180 millions de dirhams pour le premier lot et 220 millions pour le second. Deux entreprises avaient participé à la procédure, Urbagec ayant soumissionné pour le premier lot tandis que GIDNA avait présenté des offres pour les deux.

À l’issue de l’analyse des dossiers administratifs, techniques et financiers, GIDNA a été retenue pour les deux marchés, avec une offre jugée conforme et économiquement la plus avantageuse.

Créée en 2006, GIDNA, pour Global Infrastructure Development North Africa, est une entreprise marocaine spécialisée dans le BTP. Dotée d’un capital de 25 millions de dirhams, elle intervient notamment dans le gros œuvre, le génie civil, les charpentes métalliques et les travaux tous corps d’état.

L’entreprise compte à son actif des réalisations dans plusieurs secteurs, notamment les établissements scolaires et hospitaliers, les hôtels, les logements, les usines, les entrepôts, les plateformes logistiques et les data centers.

L’attribution de ces deux marchés donne ainsi un nouvel élan au chantier du futur RER de Casablanca, appelé à renforcer progressivement les capacités de transport ferroviaire dans l’agglomération et à améliorer la connexion entre plusieurs pôles urbains et économiques de la métropole.