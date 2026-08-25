TAQA Morocco : les investissements bondissent au premier semestre

TAQA Morocco a enregistré un repli de son activité au premier semestre 2026, alors que le groupe poursuit en parallèle un important programme d’investissement destiné à accompagner sa transformation et la diversification de ses métiers.

À fin juin, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 5,088 milliards de dirhams, contre 5,379 milliards un an auparavant, soit une baisse de 5,4%. Le recul a été particulièrement marqué au deuxième trimestre, avec des revenus de 2,126 milliards de dirhams, en diminution de 12,8% sur un an.

Cette évolution s’explique principalement par les opérations de maintenance menées sur les unités de production, auxquelles s’est ajouté un effet de change défavorable lié à l’évolution de la parité entre le dollar et le dirham.

La disponibilité des unités a ainsi diminué. Elle s’est située à 86,6% au deuxième trimestre, contre 93,4% sur la même période de 2025. Sur les six premiers mois de l’année, les Unités 1 à 6 affichent également un taux de disponibilité de 86,6%, contre 91,7% un an plus tôt.

Plusieurs opérations programmées ont pesé sur l’activité, notamment une révision mineure de 25 jours de l’Unité 3 ainsi qu’une inspection de l’Unité 2.

Malgré cette pression sur les revenus, TAQA Morocco a nettement renforcé ses dépenses d’investissement. Le groupe a engagé 515 millions de dirhams au premier semestre, contre 210 millions durant la même période de 2025. Les investissements ont donc plus que doublé en un an.

Le deuxième trimestre concentre à lui seul 466 millions de dirhams d’investissements, contre 170 millions un an auparavant. Ces dépenses concernent notamment les projets liés au développement bas carbone, les opérations de maintenance et la révision de l’Unité 3.

Cette hausse traduit aussi l’évolution du modèle du groupe, qui cherche à élargir son périmètre au-delà de ses activités historiques. TAQA Morocco développe notamment des projets dans le dessalement de l’eau, les énergies renouvelables, le gaz naturel ainsi que le transport d’eau et d’énergie bas carbone.

Sur le front financier, le groupe affiche par ailleurs une amélioration de son endettement. La dette nette consolidée atteignait 4,621 milliards de dirhams au 30 juin 2026, contre 5,140 milliards un an auparavant, soit une baisse de 10,1%. Cette diminution est notamment liée aux flux de trésorerie générés par l’activité et aux remboursements de dette effectués au cours de la période.

TAQA Morocco poursuit également une réorganisation de ses activités. Approuvée le 17 juillet par le Conseil de surveillance, cette nouvelle organisation prévoit de regrouper les différents métiers au sein de filiales dédiées.

L’objectif est de faire évoluer progressivement le groupe vers un modèle de holding capable de piloter un portefeuille d’activités plus diversifié et intégré. Le recul du chiffre d’affaires au premier semestre intervient ainsi dans une période où TAQA Morocco mobilise davantage de capitaux pour préparer ses prochains relais de croissance.