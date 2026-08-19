Royal Air Maroc accélère avec le Wi-Fi Starlink

Royal Air Maroc pourrait franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son expérience passager. La compagnie nationale serait parvenue à un accord avec Starlink pour déployer progressivement l’Internet satellitaire sur sa flotte.

Selon Africa Intelligence, l’accord aurait été conclu le 4 août après plusieurs mois de discussions entre Royal Air Maroc et la filiale de SpaceX. Le déploiement pourrait s’étaler jusqu’en 2027 et concerner l’ensemble des appareils de la compagnie.

Si le projet se confirme, Royal Air Maroc deviendrait l’une des premières compagnies africaines à généraliser cette technologie à l’échelle de sa flotte. L’information reste toutefois à prendre avec prudence. Une source citée par TelQuel avait confirmé l’accord avant de préciser que les négociations étaient encore en cours.

La compagnie marocaine n’a pas encore communiqué officiellement sur les détails du projet. Le calendrier précis, le coût du service et les conditions d’accès pour les passagers restent donc inconnus.

Le choix de Starlink pourrait néanmoins modifier sensiblement l’expérience de voyage proposée par RAM. Contrairement à certaines solutions satellitaires traditionnelles, le réseau de SpaceX repose sur des satellites en orbite terrestre basse.

Cette architecture permet de réduire la latence et d’offrir des débits plus importants. Les usages envisagés vont bien au-delà de la simple consultation de sites internet.

Streaming, visioconférences, réseaux sociaux ou travail à distance pourraient devenir accessibles dans de meilleures conditions pendant les vols. La qualité réelle dépendra toutefois des itinéraires, de la couverture et de la capacité disponible à bord.

Pour Royal Air Maroc, l’enjeu est particulièrement important sur les liaisons internationales. La compagnie développe son réseau depuis Casablanca vers l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient.

La connectivité pourrait ainsi devenir un argument supplémentaire pour renforcer l’attractivité de la compagnie face aux grands transporteurs internationaux.

Starlink connaît justement une progression rapide dans le secteur aérien. Plusieurs compagnies majeures ont déjà adopté ou annoncé l’intégration de cette technologie. Le service s’impose progressivement comme une nouvelle référence du Wi-Fi en vol.

Le déploiement envisagé par RAM intervient surtout au moment où la compagnie prépare une importante montée en puissance de sa flotte. Son programme d’expansion prévoit jusqu’à 200 appareils supplémentaires à l’horizon 2037.

Cette transformation doit accompagner le développement de Casablanca comme plateforme de correspondance entre l’Afrique et les grands marchés internationaux.