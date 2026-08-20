Talisman Metals accélère ses projets de cuivre au Maroc

Talisman Metals renforce ses moyens financiers avant une nouvelle étape de ses activités minières au Maroc. La société, spécialisée dans l’exploration de projets de cuivre, vient de lever environ 501 800 livres sterling.

L’opération repose sur l’émission de 7,2 millions de nouvelles actions, proposées au prix de 7 pence chacune. Les fonds doivent principalement servir à financer les travaux d’exploration et de développement menés sur les projets marocains de la compagnie.

Une partie de cette nouvelle enveloppe sera également consacrée aux besoins généraux de l’entreprise. Pour la direction, ce renforcement de la trésorerie doit offrir davantage de flexibilité au moment où les activités de terrain vont s’intensifier.

Talisman Metals prépare notamment le lancement de ses premiers forages sur le projet Tirzzit. La campagne est annoncée pour septembre au Maroc. Cette nouvelle phase doit permettre à la société de mieux évaluer le potentiel minéral de ses permis.

Le projet Tirzzit constitue l’un des principaux actifs marocains de Talisman. Il se situe dans l’Atlas, à proximité de plusieurs zones minières déjà connues pour leurs ressources en métaux.

La société travaille également sur d’autres projets de cuivre et de cuivre-argent au Maroc, notamment Fougnar et plusieurs cibles regroupées au sein de son portefeuille marocain. L’objectif est d’identifier de nouvelles ressources susceptibles de soutenir son développement à moyen terme.

L’annonce financière a immédiatement attiré l’attention des investisseurs à Londres. L’action Talisman Metals s’échangeait à 7,10 pence jeudi matin, en hausse de plus de 18 %. Sa capitalisation boursière atteignait environ 5,1 millions de livres sterling après la prise en compte des nouvelles actions.

La progression du titre intervient alors que l’entreprise multiplie les annonces autour de ses activités marocaines. Ces dernières semaines, Talisman a notamment fait état de la mobilisation d’équipements de forage et de résultats encourageants issus de ses travaux d’exploration sur Tirzzit.

Le Maroc occupe ainsi une place centrale dans la stratégie de la compagnie. Avec le démarrage prochain des forages, Talisman Metals entre dans une phase qui pourrait fournir des données plus précises sur le potentiel de ses projets et influencer les prochaines décisions d’investissement.