Botola 2026-2027 : la date de reprise toujours incertaine

La nouvelle saison de la Botola Pro Inwi D1 se prépare dans un climat d’incertitude. À quelques semaines de la reprise attendue du championnat marocain, la date officielle du coup d’envoi n’a toujours pas été arrêtée.

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) n’a pas encore publié le calendrier de la saison 2026-2027. Cette situation complique la préparation des clubs, qui doivent organiser leurs stages, leurs matchs amicaux et leurs programmes physiques sans disposer d’une échéance définitive.

Pour les entraîneurs, le problème est loin d’être secondaire. La planification d’une pré-saison dépend directement de la date du premier match officiel. Une reprise trop tardive ou un calendrier modifié au dernier moment peut également perturber la gestion de la charge physique des joueurs.

Le calendrier du football marocain doit par ailleurs composer avec plusieurs contraintes. Les rendez-vous internationaux des sélections nationales et les engagements des clubs en compétitions africaines réduisent les marges de manœuvre des instances.

Cette situation concerne aussi l’environnement économique de la Botola. Les diffuseurs et les sponsors ont besoin d’une programmation suffisamment claire pour préparer leurs dispositifs. Les clubs, eux, doivent anticiper leurs déplacements, leur hébergement et leur organisation sportive.

Un autre changement majeur attend l’élite marocaine cette saison : son passage à 20 équipes. La Botola D1 comptera ainsi davantage de formations et un calendrier nettement plus chargé.

Chaque club devra disputer 38 journées au lieu de 30. Cette évolution représente une hausse importante du nombre de matchs et devrait modifier la gestion des effectifs.

L’élargissement peut offrir davantage de visibilité aux clubs issus de différentes régions du Maroc. Il pourrait aussi créer davantage d’occasions pour les jeunes joueurs de s’imposer au plus haut niveau.

Mais cette réforme pose également une question financière. Les déplacements supplémentaires, les frais d’hébergement et la nécessité de disposer d’un effectif plus large pèseront davantage sur les budgets.

Pour les équipes disposant de moyens limités, la profondeur du banc pourrait devenir un facteur décisif. Avec 38 journées, les blessures, les suspensions et l’enchaînement des rencontres risquent de mettre les effectifs à rude épreuve.