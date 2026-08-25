OCP Nutricrops : le Bangladesh valide 140 000 tonnes d’engrais marocains

Le Maroc renforce sa présence sur le marché bangladais des engrais. Le comité du cabinet chargé des achats publics du Bangladesh a approuvé l’importation de 140 000 tonnes d’engrais phosphatés auprès d’OCP Nutricrops, pour une valeur globale annoncée à près de 111,9 millions de dollars.

La commande, réalisée dans le cadre d’un accord de gouvernement à gouvernement entre l’Office bangladais de développement agricole (BADC) et OCP Nutricrops, comprend 80 000 tonnes de phosphate diammonique (DAP) et 60 000 tonnes de superphosphate triple (TSP).

Le montant total de l’opération atteint 13,86 milliards de takas, selon les données communiquées par les autorités bangladaises. Les volumes marocains représentent une part importante des 365 000 tonnes d’engrais provenant de cinq origines et approuvées lors de la réunion du comité.

Le DAP constitue la plus grande composante de la commande marocaine. Les deux lots de 40 000 tonnes chacun ont été conclus au prix de 894 dollars la tonne, portant leur valeur cumulée à 71,52 millions de dollars.

Le TSP représente pour sa part 60 000 tonnes. Un premier lot de 30 000 tonnes a été fixé à 678 dollars la tonne, tandis qu’un second affiche un prix de 668 dollars. La valeur cumulée de ces deux opérations atteint 40,38 millions de dollars.

Cette nouvelle commande illustre l’importance des engrais marocains dans l’approvisionnement agricole du Bangladesh, qui cherche à maintenir des stocks suffisants d’intrants essentiels et à assurer leur disponibilité auprès des agriculteurs.

Pour OCP, l’opération confirme également la place des marchés asiatiques dans sa stratégie internationale. Le groupe marocain s’appuie sur son offre d’engrais phosphatés pour répondre aux besoins de pays fortement dépendants des importations afin de soutenir leur production agricole.

Le choix d’un accord de gouvernement à gouvernement donne par ailleurs à cette opération une dimension stratégique, en renforçant les échanges directs entre le Maroc et le Bangladesh dans un secteur essentiel à la sécurité alimentaire.