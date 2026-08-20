Tim Hortons transforme Toronto en Poudlard

À Toronto, Tim Hortons mise sur l’immersion pour donner une nouvelle dimension à son partenariat avec Harry Potter. L’enseigne canadienne a entièrement transformé l’un de ses restaurants en un décor inspiré de l’univers de Poudlard, à l’occasion du Retour à Poudlard et du 25e anniversaire de la franchise.

Situé au 815, chemin Caledonia, le restaurant dévoile sa nouvelle apparence le 20 août à partir de 17 heures. Cette transformation restera toutefois temporaire.

L’expérience commence dès l’extérieur. La façade reprend plusieurs éléments visuels associés à la collection Harry Potter lancée récemment dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada. À l’intérieur, l’enseigne pousse encore plus loin la mise en scène.

Les visiteurs peuvent notamment retrouver des références à la voie 9 ¾ et à la Grande Salle de Poudlard. Un espace photo consacré au Choixpeau magique complète le décor et transforme le restaurant en lieu d’expérience plutôt qu’en simple point de restauration.

Cette opération accompagne une gamme spéciale développée autour de Harry Potter. Tim Hortons propose notamment quatre beignes associés aux maisons de Poudlard : Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle.

L’enseigne commercialise également des Timbits Vif d’or au caramel ainsi qu’un porte-Timbits en édition limitée. Côté boissons, certains RafraîchiTim sont servis dans des gobelets capables de révéler des Patronus lorsqu’ils sont refroidis.

Le partenariat dépasse donc largement le menu. Tim Hortons prévoit aussi une soirée de jeu Harry Potter le 28 août dans les restaurants participants. Les membres de son programme de fidélité peuvent par ailleurs participer à un concours permettant de tenter de gagner une expérience VIP à Londres pour deux personnes.

Les emballages font eux aussi partie de l’opération. Jusqu’à épuisement des stocks, plusieurs produits sont proposés dans des boîtes et gobelets arborant des éléments de l’univers Harry Potter.

Pour Tim Hortons, cette collaboration permet de transformer une campagne commerciale en expérience physique. La marque s’appuie ainsi sur l’attachement générationnel à Harry Potter pour créer un rendez-vous qui combine restauration, collection et divertissement.

L’opération intervient alors que la franchise continue de développer son univers auprès de nouvelles générations de fans. Plus de 25 ans après les débuts de Harry Potter au cinéma, Warner Bros. Discovery poursuit notamment son développement à travers les produits dérivés, les expériences immersives et une nouvelle série HBO annoncée autour des livres.