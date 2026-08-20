SANY déploie ses camions autonomes électriques en Amérique du Sud

Le groupe chinois SANY accélère son offensive dans le secteur minier avec l’expédition de ses premiers camions miniers autonomes entièrement électriques vers l’Amérique du Sud. Le premier lot de SKT110Ei a quitté la Chine le 12 août, marquant une nouvelle étape dans l’internationalisation de ses solutions d’exploitation minière intelligente.

Le projet ne se limite pas à la livraison de véhicules. SANY fournit également un système intelligent de répartition, des infrastructures adaptées aux opérations autonomes ainsi que des services d’exploitation et de maintenance couvrant l’ensemble du cycle de vie des équipements.

Cette implantation répond aux principales difficultés auxquelles sont confrontés les exploitants miniers. Les sites doivent notamment composer avec des conditions de travail complexes, des risques liés au transport, une pénurie de conducteurs qualifiés et l’augmentation des coûts de main-d’œuvre.

Les SKT110Ei misent sur l’électrification et l’automatisation pour réduire les interventions humaines et améliorer la productivité. Leur système de conduite autonome, développé par SANY, s’appuie sur plusieurs technologies de perception et de décision destinées à permettre une exploitation plus régulière des véhicules sur les sites miniers.

L’entreprise renforce également ses capacités dans la recharge rapide. Lors de son Mining Summit 2026, SANY a présenté un camion minier électrique sans cabine équipé d’un système de recharge à deux pistolets refroidi par liquide. Le véhicule peut fonctionner selon trois modes : conduite autonome, contrôle à distance ou prise de contrôle directement sur le site.

Derrière ces véhicules, SANY développe une plateforme technologique plus large. Sa filiale SANY Intelligent Mining travaille notamment sur la perception multi-capteurs, la conduite par fil, la prise de décision fondée sur l’intelligence artificielle et la gestion des flottes via le cloud.

Les chiffres communiqués par le groupe illustrent l’ampleur du déploiement. En juillet 2026, plus de 300 camions miniers autonomes avaient déjà été mis en service. Ils auraient parcouru plus de 13 millions de kilomètres et transporté plus de 41 millions de mètres cubes de terre et de roche.

Avec cette première implantation en Amérique du Sud, SANY cherche désormais à reproduire son modèle sur d’autres marchés miniers internationaux. L’objectif est de combiner automatisation, électrification et services numériques pour transformer progressivement les opérations sur les grands sites d’extraction.