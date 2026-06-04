Le concombre marocain gagne du terrain sur le marché allemand

Le Maroc poursuit sa percée sur le marché agricole européen. Selon les dernières données analysées par la plateforme spécialisée EastFruit, le Royaume a atteint un niveau historique d’exportations de concombres vers l’Allemagne au cours de la campagne 2025-2026, confirmant le renforcement de sa présence dans l’un des marchés les plus exigeants d’Europe.

Entre juillet 2025 et mars 2026, les exportations marocaines de concombres vers l’Allemagne ont totalisé près de 3.900 tonnes, générant plus de 8 millions d’euros de recettes. Ce résultat représente une progression de 10 % par rapport à la saison précédente et illustre l’accélération remarquable des ventes marocaines au cours des dernières années.

L’évolution est particulièrement marquante lorsqu’elle est comparée à la campagne 2021-2022. En l’espace de quatre ans, les volumes expédiés vers l’Allemagne ont été multipliés de façon spectaculaire, témoignant de la montée en puissance de la filière maraîchère marocaine sur les marchés internationaux.

La demande allemande pour les concombres marocains s’étend désormais sur une grande partie de l’année, même si les importations restent plus soutenues durant la période hivernale. Le mois de décembre 2025 a constitué un record mensuel avec près de 1.000 tonnes importées, reflétant l’intérêt croissant des distributeurs allemands pour les produits agricoles marocains.

Bien que l’Espagne et les Pays-Bas dominent encore largement le marché allemand des concombres, représentant plus de 80 % des importations, le Maroc continue de renforcer progressivement sa position. Sa part de marché officielle est ainsi passée de 0,5 % à 0,8 % en seulement une saison.

Les professionnels du secteur estiment toutefois que la présence réelle des concombres marocains en Allemagne est probablement supérieure aux chiffres officiels. Une partie importante des exportations marocaines transite encore par des plateformes commerciales espagnoles avant d’être redistribuée vers plusieurs pays européens, ce qui réduit leur visibilité dans les statistiques d’importation directe.

Cette progression reflète également une transformation de la stratégie commerciale des exportateurs marocains. En développant davantage de relations directes avec les importateurs et les chaînes de distribution d’Europe du Nord, les producteurs du Royaume réduisent progressivement leur dépendance aux intermédiaires traditionnels et améliorent leur accès aux marchés à forte valeur ajoutée.