Canada : Ottawa suspend le parrainage des parents et grands-parents

Le gouvernement canadien met temporairement en pause l’acceptation de nouvelles demandes de parrainage permettant aux parents et grands-parents d’obtenir la résidence permanente. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à réduire l’accumulation des dossiers et à rééquilibrer le système d’immigration.

Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté explique que le nombre de demandes dépasse largement les capacités de traitement. Plus de 60.500 dossiers sont actuellement en attente, avec des délais pouvant atteindre près de trois ans à l’échelle nationale et jusqu’à cinq ans et demi au Québec.

Malgré cette suspension, Ottawa maintient son objectif d’approuver jusqu’à 15.000 demandes de résidence permanente dans cette catégorie en 2026 et en 2027, en poursuivant le traitement des dossiers déjà enregistrés.

Cette mesure s’inscrit dans le nouveau plan d’immigration du Canada, qui prévoit l’admission de 380.000 résidents permanents par an entre 2026 et 2028. Les autorités souhaitent également réduire le nombre de permis de travail temporaires et de visas d’études afin de stabiliser la croissance démographique.

L’immigration demeure un sujet majeur du débat politique canadien. Face à une opinion publique plus réservée qu’auparavant et à une pression croissante sur les services publics, le gouvernement affirme vouloir restaurer un système plus efficace et durable.

Les défis restent importants pour l’administration canadienne. À la fin du mois d’avril, plus de 2,1 millions de demandes d’immigration étaient en cours de traitement, dont plus de 922.000 dépassaient les délais de traitement fixés par les autorités.

Les familles souhaitant faire venir leurs parents ou grands-parents disposent toutefois d’une alternative. Le « super visa » reste accessible et permet aux proches de séjourner au Canada jusqu’à cinq années consécutives, avec des entrées multiples valables pendant une période pouvant atteindre dix ans.

La suspension des nouvelles demandes de parrainage restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, le temps pour les autorités canadiennes de résorber l’arriéré et de réorganiser leur système d’immigration.