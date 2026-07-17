CIH Bank : la CDG passe sous le seuil de 5 % en détention directe

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a réduit sa participation directe dans le capital de CIH Bank en cédant 1.815.738 actions sur le marché de blocs, une opération qui lui fait franchir à la baisse le seuil réglementaire de 5 % de détention directe.

Selon une communication de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), la transaction a été réalisée le 14 juillet 2026 au prix unitaire de 354 dirhams par action.

À l’issue de cette cession, la CDG ne détient plus directement de titres CIH Bank. Le groupe conserve toutefois une position majoritaire au sein de l’établissement bancaire grâce à sa filiale Massira Capital Management, qui possède 19.636.157 actions, représentant 55,15 % du capital social.

Cette évolution modifie la structure de la participation directe de la CDG sans remettre en cause son contrôle indirect sur CIH Bank. Le groupe reste ainsi l’actionnaire de référence de la banque à travers sa filiale spécialisée dans la gestion d’investissements.

L’AMMC précise également que la CDG a déclaré ne pas prévoir de nouvelles cessions de titres CIH Bank au cours des six prochains mois. L’institution a par ailleurs confirmé son intention de poursuivre sa représentation au sein du Conseil d’administration de la banque, assurant ainsi la continuité de sa gouvernance malgré cette réorganisation de sa participation.