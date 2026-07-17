MEDays 2026 réunira plus de 130 pays à Tanger

Tanger accueillera du 25 au 28 novembre 2026 la 18ᵉ édition du Forum international MEDays, un rendez-vous devenu incontournable pour les décideurs politiques, économiques et institutionnels du Sud et d’ailleurs. Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition se déroulera au Palais des Arts et de la Culture autour du thème « Monde fragmenté : Le temps des choix ».

Le forum entend offrir une plateforme de réflexion sur les grands défis géopolitiques, économiques, énergétiques et technologiques qui redessinent les équilibres internationaux. Les discussions porteront notamment sur les nouvelles formes de coopération, les enjeux de souveraineté, les alliances stratégiques, la sécurité, l’intelligence artificielle, les ressources critiques et les nouvelles chaînes de valeur.

Les organisateurs mettent en avant le rôle croissant du Maroc comme espace de dialogue entre l’Afrique, le monde arabe, l’espace atlantique et la Méditerranée. Depuis sa création en 2008, MEDays s’est imposé comme un forum de référence favorisant les échanges entre les pays du Sud et leurs partenaires internationaux.

L’édition 2026 devrait rassembler plus de 8.000 participants issus de plus de 130 pays, ainsi que plus de 300 intervenants de haut niveau. Chefs d’État, responsables gouvernementaux, dirigeants d’organisations internationales, chefs d’entreprise, universitaires et experts sont attendus pour débattre des grands enjeux qui façonneront les prochaines décennies.

Le programme prévoit également l’organisation du MEDays Investment Summit, une journée consacrée aux investissements structurants, aux partenariats public-privé et au financement des projets de développement en Afrique et dans les économies émergentes. Cette séquence économique vise à favoriser les échanges entre investisseurs, institutions financières et décideurs publics autour de nouvelles opportunités de croissance.