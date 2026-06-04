Raja-Berkane : un but décisif suivi d’une expulsion après une célébration controversée

La rencontre entre le Raja Club Athletic et la Renaissance Sportive de Berkane a connu un dénouement inhabituel mercredi soir en championnat du Maroc. Auteur de l’unique but du match, le Sénégalais Paul Valère Bassène a offert la victoire à son équipe avant de quitter prématurément la pelouse après une intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Quelques instants après son but, l’attaquant de 23 ans a célébré sa réalisation par un geste adressé aux tribunes, une attitude jugée inappropriée par les officiels de la rencontre. Bien que l’arbitre n’ait pas remarqué la scène dans un premier temps, la VAR l’a invité à revoir les images. Après consultation, une expulsion a été prononcée.

Cette décision a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les images de la célébration se sont largement diffusées. Malgré la polémique, la victoire permet à Berkane de poursuivre sa dynamique positive dans la compétition.

Face aux critiques, le joueur a présenté des excuses publiques. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a expliqué que son geste n’avait aucune intention offensante et qu’il traduisait uniquement l’émotion ressentie après avoir inscrit un but important pour son équipe.

Le joueur a également reconnu que sa célébration pouvait être mal interprétée et a assumé les conséquences de son comportement. Il a rappelé son attachement aux valeurs de respect qui entourent le football, estimant que l’intensité du moment avait pris le dessus sur son jugement.

Cet épisode relance le débat sur les limites des célébrations dans le football moderne et sur le rôle croissant de la VAR dans l’évaluation des comportements des joueurs, au-delà des seules actions de jeu.