Canada : la santé des femmes devient un levier de performance

Les entreprises canadiennes pourraient améliorer la santé de leurs employées tout en réduisant leurs coûts. C’est la principale conclusion d’un nouveau rapport de GreenShield, qui montre qu’un investissement dans des services intégrés de santé mentale destinés aux femmes génère un retour de deux dollars pour chaque dollar investi en moins de deux ans.

Selon l’étude, les besoins de santé des femmes restent souvent mal pris en compte par les modèles traditionnels d’assurance collective. Santé mentale, équilibre hormonal, maladies chroniques, responsabilités familiales et vieillissement s’entrecroisent tout au long de leur vie, rendant les parcours de soins plus complexes.

GreenShield estime qu’une approche intégrée réunissant assurance, télémédecine, services pharmaceutiques, soutien psychologique et accompagnement en santé hormonale permet d’offrir un suivi plus rapide et plus efficace. Cette coordination favoriserait à la fois le bien-être des employées et une meilleure maîtrise des dépenses pour les employeurs.

Le rapport révèle que les femmes bénéficiant d’un accompagnement personnalisé en santé mentale peuvent enregistrer une amélioration de leur bien-être allant jusqu’à 72 %, avec un taux de satisfaction de 97 %. Les utilisatrices de programmes de thérapie cognitivo-comportementale en ligne constatent également une baisse de 25 % de leur anxiété et une diminution de 30 % des symptômes dépressifs.

L’accès facilité aux soins joue également un rôle important. Les femmes utilisent les services de télémédecine 46 % plus souvent durant la nuit que les hommes, ce qui leur permet de consulter plus rapidement lorsque les structures de soins classiques ne sont pas disponibles. Elles assurent aussi davantage la coordination des soins de leur famille, avec un taux d’utilisation des services pour les personnes à charge supérieur à celui observé chez les hommes.

Le rapport souligne par ailleurs que les services pharmaceutiques intégrés améliorent le suivi des traitements sur le long terme, notamment pour les besoins liés à la santé hormonale. Une meilleure observance des traitements contribue à limiter les complications et favorise une prise en charge plus efficace.

Pour les employeurs, ces dispositifs se traduisent par des bénéfices économiques mesurables. Au-delà du retour sur investissement estimé à 2 pour 1, ils permettent de réduire les coûts liés aux arrêts de travail, à l’invalidité et à la perte de productivité tout en renforçant l’engagement des salariées.

Depuis 2021, GreenShield affirme avoir permis à près de 200.000 femmes au Canada d’accéder gratuitement à des services de santé mentale adaptés à leurs besoins. L’entreprise souhaite désormais promouvoir une approche globale de la santé féminine afin d’améliorer durablement l’accès aux soins, la qualité de vie des patientes et la performance des organisations.