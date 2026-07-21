Maroc-Portugal : un nouveau câble électrique vers l’Europe en préparation

Le Maroc et le Portugal accélèrent leur coopération énergétique avec un projet stratégique d’interconnexion électrique destiné à renforcer les échanges entre l’Afrique et l’Europe. Les deux pays souhaitent obtenir le soutien financier de l’Union européenne tout en ouvrant le projet aux investisseurs privés.

Cette initiative intervient dans un contexte où la péninsule Ibérique reste faiblement connectée au réseau électrique européen. Les interconnexions actuelles ne représentent qu’environ 3 % de la capacité du réseau, alors que Bruxelles vise un niveau de 15 % d’ici 2030.

Rabat et Lisbonne comptent présenter leur projet à la Commission européenne afin qu’il puisse bénéficier du statut de Projet important d’intérêt européen commun (PIIEC). Cette reconnaissance faciliterait l’accès aux financements européens destinés aux grandes infrastructures transfrontalières.

Les deux gouvernements souhaitent également mobiliser le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), tout en sollicitant les gestionnaires de réseaux électriques, les énergéticiens et les investisseurs privés. L’objectif est de partager le financement du projet sans faire peser une charge excessive sur les finances publiques ou sur les consommateurs.

La ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a insisté sur la nécessité de maîtriser les coûts afin de garantir une énergie plus accessible aux ménages comme aux entreprises. Cette approche s’inscrit dans la stratégie du Maroc visant à renforcer sa sécurité énergétique et à développer les échanges avec le continent européen.

Pour le Portugal, cette nouvelle liaison constituerait une alternative stratégique en cas de perturbation du réseau espagnol, actuellement son unique porte d’accès vers les interconnexions européennes. Elle offrirait également un accès direct ou indirect au réseau marocain, déjà relié à l’Espagne par deux câbles sous-marins traversant le détroit de Gibraltar.

Le tracé définitif reste toutefois à déterminer. Les études portent sur deux scénarios : la construction d’un câble sous-marin direct entre le Maroc et le Portugal ou l’utilisation des infrastructures existantes reliant déjà le Maroc à l’Espagne. Chaque option présente des avantages différents en matière de coûts, de capacité de transport et d’indépendance énergétique.

Au-delà de son aspect technique, ce projet illustre la montée en puissance du Maroc comme acteur incontournable de la transition énergétique entre l’Afrique et l’Europe. En développant de nouvelles interconnexions électriques, le Royaume renforce son rôle de plateforme énergétique régionale et consolide son attractivité pour les investissements dans les énergies propres.