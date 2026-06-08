La coopération sécuritaire Maroc-Canada entre dans une nouvelle phase

Le rapprochement diplomatique entre le Maroc et le Canada commence à se traduire par des perspectives concrètes dans le domaine de la sécurité. Après la position exprimée par Ottawa concernant la question du Sahara marocain, qui qualifie le plan d’autonomie présenté par le Royaume de base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution mutuellement acceptable, les deux pays affichent leur volonté de renforcer davantage leurs relations bilatérales.

Au-delà des dimensions politiques et diplomatiques, la coopération sécuritaire apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux leviers de ce rapprochement. Face à l’évolution rapide des menaces transnationales, les autorités des deux pays cherchent à consolider leurs mécanismes de coordination afin de répondre plus efficacement aux défis liés à la criminalité organisée, au terrorisme et aux réseaux internationaux de trafic.

Dans des déclarations accordées à la presse marocaine, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a souligné l’importance qu’elle accorde à son partenariat avec les services de sécurité marocains, notamment la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST). L’institution canadienne met en avant une relation fondée sur plusieurs années de collaboration et sur des intérêts communs en matière de sécurité.

La présence d’agents de liaison canadiens à Rabat illustre cette dynamique. Ces représentants contribuent au maintien des échanges entre les organismes d’application de la loi des deux pays et facilitent la coopération dans les enquêtes présentant une dimension internationale. Cette coordination s’inscrit dans la stratégie globale du Canada visant à lutter contre les formes de criminalité qui dépassent les frontières nationales.

Au fil des années, les échanges entre les services marocains et canadiens ont porté sur plusieurs domaines sensibles, notamment la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants, la criminalité organisée, les fraudes financières et les crimes économiques. Les deux partenaires considèrent que le partage d’informations et la coopération opérationnelle constituent des outils essentiels pour anticiper les menaces et protéger leurs intérêts communs.

La GRC estime que la criminalité moderne ne connaît plus de frontières et que les réponses efficaces passent nécessairement par des partenariats internationaux solides. Dans cette optique, le Maroc est perçu comme un acteur important dans les dispositifs de coopération visant à faire face aux risques sécuritaires qui touchent aussi bien l’Afrique du Nord que l’Amérique du Nord.

Les autorités canadiennes reconnaissent toutefois que certaines différences entre les cadres juridiques marocain et canadien peuvent parfois compliquer certains aspects de la coopération. Ces écarts n’empêchent pas le développement des relations bilatérales, mais nécessitent une coordination renforcée ainsi qu’une compréhension mutuelle des procédures et des exigences légales propres à chaque pays.

Pour les deux partenaires, l’avenir de cette coopération repose avant tout sur un dialogue permanent, une confiance réciproque et un échange continu d’informations. Dans un contexte international marqué par l’émergence de nouvelles formes de criminalité et par des menaces sécuritaires de plus en plus complexes, Rabat et Ottawa semblent déterminés à approfondir davantage leur collaboration afin de renforcer leur capacité d’action commune.