Une chercheuse canadienne publie un ouvrage international sur l’équité linguistique à l’école

L’enseignement dans des classes de plus en plus multilingues est au cœur d’un nouvel ouvrage international coédité par Sunny Man Chu Lau, professeure à Université Bishop’s. Publié par Bloomsbury Publishing, ce livre rassemble des chercheurs de plusieurs continents afin d’explorer de nouvelles approches pédagogiques adaptées à la diversité linguistique croissante dans les établissements scolaires.

Intitulé Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers, l’ouvrage a été coédité avec Zhongfeng Tian. Il propose à la fois des fondements théoriques et des outils pratiques destinés aux enseignants qui accompagnent des élèves issus de milieux linguistiques variés.

Selon les auteurs, les écoles font face à une réalité désormais incontournable : les salles de classe accueillent des élèves parlant plusieurs langues et possédant des parcours culturels diversifiés. Le livre met en avant le concept de « translanguaging », une approche qui encourage l’utilisation des différentes langues maîtrisées par les élèves comme levier d’apprentissage plutôt que comme obstacle.

La contribution de la professeure Lau comprend notamment des travaux portant sur le développement de la littératie critique dans une perspective décolonisatrice ainsi que sur l’intégration des langues d’origine et des savoirs culturels des apprenants dans les processus éducatifs. Ces recherches s’appuient sur des expériences menées dans différents contextes internationaux, notamment au Canada et en Amérique latine.

Pour Julie Desjardins, doyenne de l’École des sciences de l’éducation, cet ouvrage reflète l’évolution des réalités vécues quotidiennement dans les établissements scolaires. Elle estime que les langues et les connaissances apportées par les élèves doivent être considérées comme des ressources pédagogiques à valoriser plutôt que comme des défis à surmonter.

Titulaire d’une Chaire de recherche du Canada en enseignement et apprentissage plurilingues intégrés, la professeure Sunny Man Chu Lau mène depuis plusieurs années des recherches sur la collaboration entre enseignants de différentes disciplines et sur les méthodes favorisant l’apprentissage dans des environnements multilingues. Ses travaux sont soutenus notamment par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et le Fonds de recherche du Québec.

Cette publication intervient alors que plusieurs systèmes éducatifs à travers le monde cherchent à mieux répondre aux besoins d’une population étudiante toujours plus diversifiée. Les auteurs espèrent ainsi offrir aux enseignants des outils concrets pour favoriser l’inclusion, l’équité et la réussite scolaire dans des classes où la pluralité linguistique est devenue la norme.