Rose Porter récompensée pour son engagement en faveur du leadership inclusif

La Banque Scotia voit l’une de ses dirigeantes distinguée sur la scène internationale. Rose Porter, première vice-présidente en charge de la transformation et de la modernisation du risque, figure parmi les lauréats des Catalyst Honours 2026, une distinction qui récompense les leaders engagés dans la promotion de l’égalité des chances et du leadership inclusif en entreprise.

Cette reconnaissance met en avant les initiatives portées par la dirigeante pour favoriser le développement des talents, renforcer la diversité au sein des équipes et créer davantage d’opportunités d’évolution professionnelle pour les femmes et les groupes sous-représentés.

Au cours des dernières années, Rose Porter a notamment lancé un programme de rotation destiné aux cadres de la Gestion du risque global. Cette initiative permet aux participants d’acquérir une expérience dans différents métiers de la banque afin de développer leurs compétences en leadership. Selon la Banque Scotia, près des trois quarts des participants aux quatre premières promotions étaient des femmes ou des personnes issues de groupes visés par les politiques d’équité.

La dirigeante a également contribué à l’élargissement des programmes de mentorat de l’institution. Initialement lancé au Canada, le dispositif s’est progressivement développé à l’échelle internationale et a déjà accompagné plusieurs centaines de collaborateurs grâce à un réseau de mentors expérimentés.

Parallèlement, Rose Porter participe au développement de pratiques de recrutement plus inclusives en collaboration avec les équipes des ressources humaines et de l’acquisition de talents. L’objectif est de garantir un accès plus équitable aux opportunités d’embauche, de formation et d’évolution de carrière.

Pour la Banque Scotia, cette distinction récompense une approche du management fondée sur la collaboration, la confiance et la valorisation des différents profils. Les responsables du groupe soulignent que son action a contribué à faire évoluer la culture interne tout en renforçant le développement des futurs leaders.

En dehors de ses fonctions au sein de l’établissement financier, Rose Porter siège également au conseil d’administration de la Women’s College Hospital Foundation, une organisation engagée dans l’amélioration de l’accès aux soins de santé et la promotion d’un système plus inclusif.

Créés par Catalyst, les Catalyst Honours distinguent chaque année des dirigeants du monde entier dont les initiatives contribuent à accélérer les progrès en matière de diversité, d’inclusion et d’égalité professionnelle au sein des organisations.