Le cinéma au Maroc franchit un cap avec près de 1,8 milliard de dirhams investis

Le secteur cinématographique marocain a connu une année 2025 particulièrement dynamique, portée par un afflux record de productions étrangères, une activité soutenue des réalisateurs nationaux et un regain de fréquentation dans les salles obscures. Le bilan publié par le Centre cinématographique marocain (CCM) met en évidence une industrie qui confirme son poids économique et son attractivité à l’échelle internationale.

Les investissements liés aux activités cinématographiques ont approché 1,8 milliard de dirhams sur l’ensemble de l’année. Les productions internationales ont généré à elles seules 1,21 milliard de dirhams de dépenses au Maroc, tandis que les productions nationales ont mobilisé près de 596,5 millions de dirhams. En parallèle, le Fonds d’aide à la production a consacré 73,5 millions de dirhams au financement de projets marocains.

Cette dynamique s’est traduite par une importante activité de tournage. Vingt-six longs métrages marocains ont été finalisés en 2025, auxquels s’ajoutent des dizaines de courts métrages, documentaires, séries télévisées, téléfilms et productions publicitaires, illustrant la diversité croissante de la création audiovisuelle nationale.

Le rapport met également en lumière la progression de l’autoproduction. Plus de la moitié des longs métrages réalisés l’an dernier ont été produits sans recourir au Fonds d’aide, signe d’une professionnalisation progressive du secteur et d’une capacité accrue des producteurs à financer leurs projets de manière indépendante.

Le Maroc continue par ailleurs de séduire les grands studios internationaux. Parmi les productions les plus importantes accueillies en 2025 figurent notamment un film réalisé par Christopher Nolan, plusieurs séries américaines ainsi que des projets venus d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient. Cette diversité confirme la place grandissante du Royaume parmi les destinations privilégiées pour les tournages internationaux, soutenue notamment par le dispositif de Cash Rebate.

Autre indicateur encourageant, la fréquentation des salles de cinéma poursuit son redressement. Les productions marocaines ont dominé le box-office national, avec «My Friend», «Routini», «Les Imposteurs» et «Casa Guira» en tête des entrées, devant plusieurs superproductions internationales sorties durant la même période.

Le bilan souligne également les avancées enregistrées en matière de structuration de la filière. En 2025, le CCM a délivré de nouvelles cartes professionnelles et enregistré plusieurs centaines de stagiaires couvrant les différents métiers du cinéma. Le rapport met aussi en avant les efforts engagés pour moderniser les salles, renforcer la présence des films marocains dans les festivals internationaux et accompagner la montée en compétence des professionnels du secteur.