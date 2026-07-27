Le Canada investit dans un nouveau site dédié à l’histoire acadienne

Le gouvernement du Canada poursuit ses investissements dans les infrastructures culturelles avec le lancement d’un projet destiné à mettre en valeur le patrimoine acadien au Nouveau-Brunswick. Un financement conjoint de 750.000 dollars permettra d’aménager la future Place du Drapeau acadien à Beaurivage, un espace conçu pour préserver l’histoire et renforcer l’attractivité touristique de la région.

Le projet réunira plusieurs équipements culturels autour d’un vaste espace public. Il comprendra notamment le Monument de la Commémoration de l’Odyssée acadienne, un centre d’interprétation consacré à l’histoire du peuple acadien, une scène extérieure avec amphithéâtre naturel ainsi que la restauration d’un bâtiment patrimonial appelé à devenir le principal centre d’accueil des visiteurs.

Pensé comme un lieu de transmission et de mémoire, le site ambitionne de valoriser le parcours historique des Acadiens tout en offrant un nouvel espace de rencontre destiné aux habitants et aux touristes. Des sentiers d’interprétation relieront les différents pôles afin de proposer un parcours immersif autour de l’identité acadienne.

Le financement repose sur une contribution de 300.000 dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. La province du Nouveau-Brunswick apporte un montant équivalent, tandis que la Ville de Beaurivage complète le projet grâce à une participation de 150.000 dollars réunie avec le soutien de la communauté.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures canadiennes. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars au cours des prochaines années afin de soutenir les équipements communautaires, les infrastructures de transport, le logement, les installations sportives, les établissements de santé et les projets d’adaptation aux changements climatiques.

Au-delà de sa dimension patrimoniale, la future Place du Drapeau acadien devrait contribuer au développement économique local en renforçant l’offre culturelle et touristique de la région. Les autorités canadiennes voient dans ce projet un moyen de préserver l’héritage acadien tout en créant un nouveau pôle d’attractivité pour les générations futures.