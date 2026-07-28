Le Maroc rejoint les 15 premiers producteurs mondiaux de melon en valeur

La filière marocaine du melon franchit un nouveau cap sur la scène internationale. En 2024, le Royaume s’est classé parmi les quinze premiers producteurs mondiaux en valeur, confirmant la montée en puissance d’une culture qui gagne en importance dans les exportations agricoles marocaines.

Selon les dernières données consolidées de la FAO, analysées par Hortoinfo, la valeur mondiale de la production de melon a atteint un niveau record de 13,79 milliards d’euros en 2024. Dans ce classement, le Maroc occupe la 14ᵉ position avec une production évaluée à près de 89,9 millions d’euros.

Le marché reste largement dominé par la Chine, dont la production représente à elle seule plus de la moitié de la valeur mondiale, devant l’Inde et la Turquie. Les États-Unis, le Japon et l’Espagne figurent également parmi les principaux acteurs de cette filière.

La présence du Maroc dans ce classement illustre les progrès réalisés par le secteur maraîcher national. Au fil des dernières années, les producteurs ont renforcé la compétitivité de leurs exploitations grâce à des techniques culturales plus performantes, une meilleure gestion de l’irrigation et une montée en gamme de la qualité des productions.

Le melon marocain bénéficie également d’un calendrier de production favorable, permettant d’approvisionner les marchés européens à des périodes où l’offre est plus limitée. Cet avantage, combiné à la proximité géographique avec l’Europe et à l’amélioration des chaînes logistiques, contribue au développement des exportations.

Contrairement à plusieurs grands producteurs dont la récolte est essentiellement destinée à la consommation locale, une part importante de la production marocaine est orientée vers les marchés extérieurs. Les pays de l’Union européenne demeurent les principaux débouchés, avec des exigences élevées en matière de qualité, de traçabilité et de respect des normes sanitaires.

Cette progression confirme également la stratégie de diversification de l’agriculture marocaine, qui mise de plus en plus sur des cultures à forte valeur ajoutée afin de renforcer les recettes à l’export et d’améliorer la compétitivité du secteur.

Les chiffres publiés correspondent aux données officielles de la FAO pour l’année 2024, converties en euros par Hortoinfo. Ils témoignent d’une dynamique favorable pour la filière marocaine du melon, désormais installée parmi les producteurs les plus valorisés à l’échelle mondiale.