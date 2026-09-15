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BCP renforce son soutien aux TPE au Maroc

Rédaction
Par Rédaction

Le Groupe BCP vient de décrocher une nouvelle reconnaissance pour son action auprès des entrepreneurs et des Très Petites Entreprises au Maroc. L’établissement bancaire a reçu le prix « Best Bank for Entrepreneurship & TPE Development in Morocco for the Year 2026 », lors des Arab Banks Awards & Commendations of Excellence 2026.

La cérémonie s’est tenue le 11 septembre à Istanbul, sous l’égide de l’Union Internationale des Banquiers Arabes, également connue sous le nom de World Union of Arab Bankers.

Cette distinction intervient alors que le Groupe BCP célèbre son centenaire. Elle coïncide également avec les 35 ans de la Fondation Création d’Entreprises, qui constitue l’un des piliers de sa politique d’accompagnement entrepreneurial.

Le prix a été remis à Mourad Azzam, Directeur principal chargé du marché de la TPE, des commerçants et des artisans, et à Hassan Charraf, Secrétaire Général de la Fondation Création d’Entreprises.

Pour le Groupe, cette reconnaissance met en avant une stratégie qui ne limite plus l’accompagnement des petites entreprises au financement bancaire. Le dispositif combine désormais financement, conseil, digitalisation, développement des compétences et mise en relation avec l’écosystème entrepreneurial.

Cette orientation s’est renforcée en 2026 avec l’accélération du nouveau modèle dédié aux TPE. Le Groupe BCP a notamment développé son réseau de Centres Al Moukawil Chaabi et fait évoluer les parcours de financement ainsi que ses outils de scoring.

Ces centres proposent une prise en charge plus intégrée des entrepreneurs. Ils regroupent des services bancaires du quotidien, des solutions financières et un accompagnement non financier.

Après les ouvertures de Tanger et Marrakech en 2025, le dispositif a continué à s’étendre à plusieurs régions du Royaume en 2026.

Les premiers résultats traduisent cette accélération. À fin juillet 2026, la production cumulée de crédits destinée au marché des TPE affichait une progression de 33 % par rapport à la même période de l’année précédente.

La Fondation Création d’Entreprises joue également un rôle important dans cette stratégie. Depuis 35 ans, elle intervient auprès des porteurs de projets et des entreprises afin de favoriser la création d’activités, leur modernisation et leur développement.

Durant les sept premiers mois de 2026, près de 21 000 bénéficiaires ont ainsi profité des services non financiers de la Fondation. Son intervention couvre notamment la structuration des projets, l’élaboration de Business Plans et l’accompagnement des TPE déjà en activité.

Le dispositif concerne aussi les projets portés par les Marocains du Monde, avec un accompagnement destiné à faciliter leur concrétisation et leur développement.

Cette approche s’appuie sur la complémentarité entre le marché TPE, les commerçants et artisans, les Banques Populaires Régionales, les Centres Al Moukawil Chaabi et la Fondation Création d’Entreprises.

Le Groupe a également renforcé sa présence auprès des entrepreneurs à travers la troisième édition des Régionales de l’Investissement. Organisée en huit étapes à travers le Maroc, cette initiative vise notamment à identifier les besoins des porteurs de projets et à mobiliser les expertises disponibles au sein du groupe bancaire.

Pour BCP, l’enjeu dépasse ainsi l’accès au crédit. L’objectif est de construire une relation plus durable avec les petites entreprises, depuis la naissance du projet jusqu’à son développement.

Cette stratégie prend une importance particulière dans une économie où les TPE représentent une composante essentielle du tissu entrepreneurial marocain. Leur accès au financement, mais aussi au conseil et aux outils nécessaires à leur croissance, reste déterminant pour renforcer leur compétitivité et soutenir la création d’emplois dans les différentes régions du Royaume.

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