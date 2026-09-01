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Raja Casablanca met fin à l’aventure de Mohamed Nasreddine Nabi

Rédaction
Par Rédaction

Le Raja Club Athletic a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Mohamed Nasreddine Nabi, quelques semaines seulement après l’arrivée de l’entraîneur tunisien à la tête de l’équipe première.

Le club casablancais a officialisé la séparation lundi, précisant que la décision avait été prise conformément aux dispositions contractuelles qui encadraient la relation entre les deux parties.

Mohamed Nasreddine Nabi avait rejoint le Raja à la mi-juin 2026 pour prendre les commandes de l’équipe première. Il avait alors succédé au Sud-Africain Fadlu Davids, avec pour mission de diriger la formation du club durant une nouvelle étape de son projet sportif.

Cette séparation intervient donc rapidement après sa nomination et vient modifier les plans du Raja sur le banc. Le club devra désormais trouver une nouvelle solution pour assurer la direction technique de l’équipe première et poursuivre ses objectifs sportifs.

L’annonce met également fin à une expérience marquée par une courte période de collaboration entre le technicien tunisien et le club casablancais. Aucun autre détail n’a été communiqué concernant les modalités de la séparation ou l’identité du prochain entraîneur.

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