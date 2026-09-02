Casablanca accueille la 4e édition de Talent & Hospitality Connect le 8 octobre

Le recrutement dans l’hôtellerie, le luxe et les métiers de l’expérience client sera au cœur de la quatrième édition de Talent & Hospitality Connect, prévue le 8 octobre 2026 au Carré d’Or Oasis à Casablanca.

L’événement, initié par Talent Advisor, intervient dans un contexte marqué par la forte croissance du tourisme marocain et par les préparatifs liés à la Coupe du Monde 2030. Après avoir franchi le seuil des 19,8 millions de visiteurs en 2025, le Maroc ambitionne d’atteindre 26 millions de touristes annuels à l’horizon 2030.

Cette progression devrait accentuer la demande en profils qualifiés dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme réceptif et les services liés au luxe. Pour les professionnels du secteur, le défi consiste désormais à répondre aux besoins de recrutement tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des salariés.

Talent & Hospitality Connect veut justement placer cette problématique au centre des échanges. L’édition 2026 sera consacrée au thème « Luxe & Hospitalité 2030 : People, Purpose & AI – Comment inspirer et engager la nouvelle génération de talents ? ».

L’intelligence artificielle occupera une place importante dans les discussions, aux côtés des questions liées à l’engagement, au sens du travail et à l’évolution des attentes des jeunes générations. Des sujets qui prennent une importance particulière dans des métiers où la qualité de l’expérience repose largement sur les compétences et le savoir-faire des équipes.

Depuis son lancement en 2023, Talent & Hospitality Connect a progressivement développé son réseau. La première édition avait rassemblé plusieurs centaines de candidats et 15 marques. Le rendez-vous de 2025 avait ensuite renforcé son positionnement autour du rôle du capital humain dans le développement du luxe expérientiel au Maroc.

Pour l’édition 2026, les organisateurs annoncent plus de 1 500 professionnels, 30 marques partenaires et 25 experts. Plusieurs enseignes et groupes du secteur ont déjà confirmé leur participation, dont La Mamounia Marrakech, The Oberoi Marrakech, Royal Mansour Collection, Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi, Radisson Hotel Casablanca Gauthier La Citadelle, Club Med Morocco et Experience Morocco.

Le secteur de l’automobile premium sera également présent avec la Centrale Automobile Chérifienne, qui représentera notamment Porsche, Bentley et Audi.

Au-delà du recrutement, l’événement entend contribuer à la valorisation des métiers de l’hospitalité et des compétences marocaines. Pour Sophia Mounib, fondatrice de Talent & Hospitality Connect et Managing Partner de Talent Advisor, l’objectif est également d’aider les entreprises à revoir leurs approches en matière d’attractivité et de fidélisation.

Alors que le Maroc se prépare à accueillir davantage de visiteurs et à renforcer son offre touristique, la disponibilité de talents qualifiés devient un enjeu stratégique. L’hôtellerie et le luxe devront notamment réussir à conjuguer croissance des effectifs, montée en compétences et nouvelles exigences des générations qui arrivent sur le marché du travail.