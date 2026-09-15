Tanger prépare son futur RER entre ville et aéroport

Le futur RER de Tanger entre dans une phase décisive. L’Office national des chemins de fer (ONCF) vient de lancer une procédure internationale de présélection pour les travaux d’infrastructure et de génie civil de la première liaison du réseau.

Cette ligne doit relier directement la gare de Tanger Ville à l’aéroport Tanger Ibn Battouta, en passant notamment par le Grand Stade Ibn Battouta. Longue d’environ 22,5 kilomètres, elle sera réalisée en double voie électrifiée.

Le projet accompagne l’évolution rapide de l’agglomération tangéroise. Il doit renforcer les transports collectifs entre le centre-ville, les quartiers périphériques, les zones d’activités et plusieurs équipements stratégiques.

Le tracé traversera notamment Tanger Ville, Beni Makada, Aouama et Gzenaya. Plusieurs stations sont prévues afin de rapprocher le train des principaux pôles de population et d’activité.

Depuis Tanger Ville, le parcours desservira notamment Mghogha, Aouama et El Bharayine. La ligne rejoindra ensuite le Grand Stade Ibn Battouta avant de poursuivre vers la station des Facultés et l’aéroport.

Cette nouvelle liaison doit également améliorer l’accès à plusieurs infrastructures majeures de Tanger. Le marché de gros et la nouvelle gare routière figurent parmi les équipements concernés par le tracé.

Pour les voyageurs, l’un des principaux changements sera la création d’une liaison ferroviaire directe entre le centre de Tanger et l’aéroport. Le Grand Stade bénéficiera également d’une desserte dédiée, renforçant son accessibilité lors des grands événements.

L’ONCF a organisé les travaux en trois lots afin de tenir compte des contraintes propres à chaque partie du parcours.

Le premier lot couvre environ dix kilomètres entre Tanger Ville et le PK 11+500. Cette section devra être réalisée au contact d’infrastructures ferroviaires existantes et exploitées.

Une nouvelle plateforme destinée à une voie unique sera aménagée parallèlement aux emprises utilisées actuellement par la ligne Tanger-Fès et les infrastructures dédiées au transport des voyageurs. La coordination avec le trafic ferroviaire existant constituera donc un enjeu majeur de cette phase.

Le deuxième lot couvre environ 7,5 kilomètres entre le PK 10+800 et le Grand Stade, situé au PK 18+300. Il prévoit une plateforme ferroviaire complète à double voie.

Le troisième tronçon reliera le Grand Stade à l’aéroport sur environ six kilomètres. Il constitue l’une des parties les plus techniques de l’opération.

Sur cette section, l’ONCF prévoit notamment un ouvrage ferroviaire surélevé continu d’une longueur proche de six kilomètres. Cette solution doit permettre de franchir les principaux axes routiers et de limiter les interactions avec la circulation existante.

Le choix d’un ouvrage surélevé répond aussi aux contraintes liées à l’urbanisation rapide des secteurs situés entre le Grand Stade et l’aéroport.

Avec cette première liaison, Tanger se dirige ainsi vers une nouvelle étape dans le développement de son réseau de transport collectif. Le futur RER doit progressivement renforcer les connexions entre les différents pôles de l’agglomération et accompagner l’extension urbaine de la ville.