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Le Children récolte 1 million de dollars à Montréal

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Le 30e tournoi de golf de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants a permis de réunir 1 million de dollars pour soutenir les soins et la recherche pédiatriques.

Organisée au Club de golf Royal Montréal, cette édition anniversaire a rassemblé des dirigeants d’entreprise, des philanthropes et plusieurs personnalités autour d’un objectif commun : améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents malades.

Les fonds récoltés seront principalement consacrés à deux domaines. Une partie financera les bourses postdoctorales en chirurgie, tandis qu’une autre soutiendra la recherche et les traitements contre les maladies héréditaires responsables de la cécité infantile.

Le programme de formation en chirurgie permet à de jeunes spécialistes venus de différents pays de perfectionner leurs compétences auprès des équipes médicales du Children. Il contribue également à renforcer la capacité de l’établissement à attirer des talents médicaux de haut niveau.

L’autre volet concerne les maladies héréditaires de la rétine. Les sommes recueillies doivent notamment soutenir le développement de traitements innovants, dont la thérapie génique, afin d’offrir de nouvelles perspectives aux enfants menacés de perdre la vue.

Cette collecte s’inscrit dans une histoire qui dépasse largement cette seule édition. Depuis le lancement du tournoi en 1997, plus de 17 millions de dollars ont été amassés au profit de l’Hôpital de Montréal pour enfants et de ses patients.

La 30e édition était coprésidée par Michael Broccolini, chef des investissements et président de l’immobilier chez Broccolini, et Michael Denham, premier vice-président à la direction et vice-président du conseil à la Banque Nationale.

Le champion olympique de ski acrobatique Mikaël Kingsbury, ambassadeur de la Fondation, a également participé à l’événement aux côtés des golfeurs.

La mobilisation du secteur privé constitue un élément central de cette initiative. Plusieurs entreprises ont participé au financement de l’édition anniversaire, parmi lesquelles Banque Nationale, Broccolini, Fruiterie Milano et Nova Steel comme partenaires platine.

Pour la Fondation du Children, ce soutien permet de financer des projets qui associent directement soins médicaux, recherche et formation. L’objectif est de donner aux équipes hospitalières les moyens de développer de nouvelles approches tout en améliorant les traitements disponibles aujourd’hui.

Créée en 1973, la Fondation a depuis récolté plus de 875 millions de dollars pour soutenir les enfants malades du Québec et d’autres régions du monde. Elle finance notamment l’innovation dans les soins cliniques, la recherche et l’enseignement en santé pédiatrique et materno-fœtale.

Avec ce million de dollars récolté en une seule édition, le tournoi anniversaire confirme ainsi son rôle dans le financement de projets médicaux destinés aux jeunes patients du Children.

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